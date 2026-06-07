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提案修法 民眾黨擬刪勾串羈押 法界憂難打詐

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

詐欺猖獗、毒駕悲劇陡增，民怨高漲，但立法院司法及法制委員會下周排審民眾黨所提的刑事訴訟法修正案，將羈押要件中的「勾串共犯或證人之虞」刪除，法界人士指此舉「獨步全球」，嚴重影響偵辦組織犯罪案件，尤其讓詐騙集團「受惠」，增加打詐困難度，難以溯源將詐騙集團一網打盡。

此外，修法也擬於刑訴第九十八條增訂準用第二八二條「訊問不得拘束身體」的規定，意指未來檢察官訊問、警察詢問被告一律不得上銬、腳鐐等戒具，基層警察反彈並問「警察的命不是命？」。法界質疑此次修法是「柯文哲條款」，因人造法，罔顧司法實務。

民眾黨團主張「勾串」羈押事由被嚴重濫用，檢察官刻意不傳特定共犯或證人，再以有勾串之虞聲請羈押，藉此「押人取供」，因此提案修正刑訴法第一○一條，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件。

司法院、法務部齊聲反對。司法院認為，釋字第六六五號並未認定以勾串為由之羈押原因違憲，若刪除，未來難以追查組織性、偶發性犯罪中的潛在共犯；法務部則指出，會削弱證據保全、組織犯罪追查及社會安全。

一名資深法官指出，德國將勾串、滅證列入妨害司法公正罪來處罰，日本、美國法制也有相關規定避免影響證人或湮滅證據，我國刑訴法羈押要件規定，符合國外立法例。再者，「打詐」為全民共識，他表示詐騙集團組織龐大，無法一次逮捕全員，得靠被查獲之人的供詞向上追查潛在共犯，若刪除勾串的羈押要件，詐團成員交保即有更多機會滅證、統一說詞，甚至協助首腦脫逃，修法將成打詐絆腳石。

毒駕案件與肇事率攀升，「喪屍煙彈」依托咪酯等新興毒品被濫用，販毒集團多從國外走私來台販賣。法界人士認為，販毒集團高度分工，經營組織化，必須透過查扣手機、追查金流及共犯供述，逐步向上溯源，刪除勾串要件，將使偵辦難度提高；羈押雖限制人身自由，但在法官保留原則下，必須有「涉犯重罪」為前提，後疊加逃亡、勾串、滅證之虞等要件，才會被認定有羈押必要性，並無濫用。

另，刑訴法第一○八條修正案擬將偵查羈押期限縮短為一月、審判為二月，大幅壓縮院檢辦案時間；第九十三條將搜索禁止離去、命令在場也納入廿四小時羈押聲請期間的起算時點，法務部反對，指此舉嚴重壓縮檢察官偵查時間，混淆不同程序性質與制度目的。

修法 民眾黨 詐騙集團 柯文哲

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