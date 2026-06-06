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萱萱受虐…狠男謊稱她「自己摔倒」 台中警公布完整獲報處理時序

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中市警局。記者曾健祐／攝影
台中市警局。記者曾健祐／攝影

台中2歲女童萱萱遭楊姓生母的同居人林佳詳虐死，社會安全網失靈，台中市警局公布完整獲報、處理流程，可見林男竟坦然謊稱女童「自己跌倒」；針對警方事前2度獲報被質疑缺乏敏感度，有基層警認為，兒少受虐案初期若嫌疑不明，查個資不能無限上綱、訪視也無強制力，社政、警政通報平台橫向聯繫應有更細緻規畫。

台中市警察局表示，12月6日晚上8點獲報，民眾稱「1名男性騎機車載女童身上有瘀青」疑兒少受傷，警方啟動「軌跡調閱、跨區通報、現地家屬訪查及系統追查」，當晚10點聯繫上楊女並表示「欲派員查訪。」

當下楊女、林男稱「女童自行摔倒」且拒提供地址，但警方仍持續車行軌跡調閱，見最後行經太平區新興、新光路口一帶，警員到場未發現車輛，無法查明現住地。

警方也說，12月9日下午6點多再獲不同民眾報案，表示「12月6日路過北屯區社區，看到小女孩眼睛腫脹瘀青…了解是否為家暴。」五分局文昌派出所警員到場，因報案地址不詳、通報時間為12月6日，警員請社區總幹事調電梯監視器才發現林男、楊女，及2歲女童、女嬰一家。

警方聯絡該戶，表示要當面確認兒少安全、查明個資，當晚7點30分到場訪查，進屋見楊女正在餵女童吃晚餐，另名小女兒躺在嬰兒床上熟睡，情緒平穩、室內環境正常，並詢問楊女、林男，2人神態坦然、無異常舉動，並稱女童傷勢是「跌倒造成」，評估該戶無異常、未有急迫安全疑慮。

警方指出，檢視女童傷勢後、紀錄現場人個資，但仍覺得其家庭照護狀況不佳，當下對女童傷勢拍照並將訪查情形登錄「警政婦幼案件管理系統」，並依當事人年齡、傷勢狀況，有無急迫性等指標鍵入，經系統自動產出「脆弱家庭通報」，資料同步上傳社政單位。

有警方家庭暴力防治官解釋，處理兒少案固然需相當敏感度，尤其幼童傷勢部分是否不合理、重組家庭狀況，及家長間具有相互迴護辯詞等，需謹慎、存疑判斷。

家防官也坦言，初期通報在嫌疑不明下，警方查個資也不能無限上綱，如萱萱案首次獲報從車籍資料追人，但對方堅決不配合，二次獲報時也是運用技巧才得以「入室訪查」，否則在沒有強制力下，家長不開門也沒輒，因此遇到類似「不太OK家庭」更仰賴社政、警政間合作查訪。

也有人認為，警員訪查後依指標鍵入「警政婦幼案件管理系統」後自動出現「脆弱家庭通報」，已盡職權，但從萱萱案結果來看，系統設計能否更細緻，衛福部、警政署都有重新檢視必要。

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