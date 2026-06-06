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北市男開曳引車毒駕「追撞5車釀3傷」 檢方聲請預防性羈押獲准
51歲溫姓男子昨天下午3點多開曳引車上路，行經環河北路三段因吸毒後恍神，沒煞車撞上前方5輛汽車釀3人受傷送醫，警方到場排除溫男酒駕，但經唾液快篩呈現甲基安非他命反應，依毒品現行犯逮捕送辦，檢方複訊後認定有反覆實行同一犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。
另外，陳姓男子前天早上9點多在南港區騎乘重型機車，因行車不穩遭警攔查，經毒品唾液試劑快篩也呈現二級毒品安非他命陽性反應，經逮捕後檢方同樣認定有反覆實施之虞，向法院聲請預防性羈押獲准。
警方指出，酒駕與毒駕會當場製單扣牌扣車、吊扣駕照，採取零容忍態度，還會專責取締、巡邏與路檢勤務，持續強化觀察駕駛人狀態，運用各式快篩工具精準打擊，全面肅清道路毒害，保障合法用路人的生命財產安全。
檢方指出，毒駕行為猶如移動式不定時炸彈，對用路人之生命、身體及財產構成重大威脅，嚴重危害公共安全，將貫徹法務部及高檢署「毒駕零容忍」政策，對於施用毒品駕車之不法行為，一律從速偵辦、從嚴究責，並積極運用預防性羈押等強制處分，全力遏止再犯。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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