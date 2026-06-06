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花蓮男街頭持美工刀傷人、挑釁騎士 警查獲彩虹菸及毒品送辦
花蓮吉安鄉30歲王姓男子4日在街頭挑釁騎士，見對方下車理論，因情緒激動，持美工刀劃傷騎士。警方到場，在王男身上查獲12根彩虹菸，且毒品快篩呈現陽性反應，立即帶回偵辦。
根據現場監視器畫面，王男站在路邊對往來路人、騎士辱罵，騎車行經的35歲賴男不滿遭無故挑釁，下車理論，雙方爆發扭打，過程中王男持美工刀揮舞，劃傷賴男背部，所幸沒有生命危險。
警方獲報抵達現場，依法將2人依傷害罪逮捕，因王男有毒品前科，且在王男隨身物品中查獲12根彩虹菸，經毒品快篩呈現第二級毒品PMMA陽性反應，也對王男實施尿液篩檢。
花蓮縣警察局吉安分局警詢後，依刑法傷害罪及毒品危害防制條例罪嫌，將王男移送花蓮地檢署偵辦。
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