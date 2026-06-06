南投埔里警加強取締毒駕酒駕 3天查獲5件送辦

46歲顏姓男子昨天駕駛小貨車行經苗栗縣竹南鎮明勝路一帶時，被巡邏員警發現可疑，上前攔查盤檢，顏男起初配合，但警員要 求查對身分時，他神色緊張並趁隙駕車逃逸，警方一路追緝，最後在頭份市八德二路一處巷弄成功逮捕，查出他是雲林地檢署發布的殺人未遂通緝犯，將他帶回調查。

2026-06-06 10:31