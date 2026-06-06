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南投埔里警加強取締毒駕酒駕 3天查獲5件送辦
南投縣政府警察局埔里分局今天發布新聞稿表示，執行強化取締毒駕專案，3天查獲酒駕、拒測及毒駕等公共危險案件5件，將持續加強路檢、溯源等，強勢執法，守護民眾安全。
埔里分局指出，鯉潭派出所員警5月28日凌晨發現李姓男子騎機車違規駛出邊線，有明顯酒容與酒味，酒測值達0.55毫克，依公共危險罪送辦。當晚，交通小隊處理埔里鎮隆生路與南安路口事故，發現廖姓機車騎士持有疑似施用依托咪酯煙具，經毒品快篩呈陽性反應，後續完成尿液採驗，依法偵辦。
5月29日上午，鯉潭派出所員警巡邏時，查獲許姓男子及沈姓女子涉嫌毒駕，許男遭攔查時精神狀況異常，背包內起出疑似海洛因毒品及吸食器，經毒品快篩呈陽性反應，依法逮捕，檢察官複訊後聲押獲准；沈女持有安非他命及吸食器，經檢測呈陽性後，依毒品危害防制條例及公共危險罪移送偵辦。
隔天晚間，埔里派出所員警攔查一名行車不穩且未戴安全帽的微型電動二輪車駕駛，其具酒容、酒味，拒絕接受酒測，警方依法開立拒測罰單並舉發相關違規。
埔里分局長陳孟君表示，毒駕與酒駕均會嚴重影響駕駛判斷與反應能力，對道路使用者造成高度風險，未來持續配合警政署專案，加強路檢盤查、溯源斷根與科技偵蒐作為，針對酒駕、毒駕及毒品犯罪強勢執法，守護民眾生命財產安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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