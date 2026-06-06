影／通緝犯在苗栗竹南駕車被盤查 心虛逃逸仍被逮還吃上48張交通違規

46歲顏姓男子昨天駕駛小貨車行經苗栗縣竹南鎮明勝路一帶時，被巡邏員警發現可疑，上前攔查盤檢，顏男起初配合，但警員要 求查對身分時，他神色緊張並趁隙駕車逃逸，警方一路追緝，最後在頭份市八德二路一處巷弄成功逮捕，查出他是雲林地檢署發布的殺人未遂通緝犯，將他帶回調查。

顏姓男子駕車逃逸過程中，一路闖紅燈、逆向行駛、紅燈右轉等交通違規，警方共開出48張罰單，罰款最高金額合計可罰17萬400元。

警方初步調查，竹南警分局員警昨天上午10點至12點執行巡邏勤務時，巡經竹南鎮明勝路一帶，發現一輛自小貨車形跡可疑，主動上前攔查盤檢，駕駛顏姓男子起初配合員警盤查，但過程中神情異常緊張，員警察覺有異，進一步要求查證身分，但顏男突然趁隙駕車逃逸，員警立即通報線上警力攔截圍捕。

顏男在逃逸過程中多次違規行駛，經警方追緝後，終於在頭份市八德二路的一處巷弄內成功將人車攔停。警方查證身分後發現他是雲林地檢署發布的殺人未遂通緝犯，隨即依規定將顏男帶回偵辦，後續解送雲林地檢署歸案。顏男於逃逸過程中一路駕車違規，其中紅燈右轉9件、闖紅燈4件、逆向行駛21件、未依規定使用方向燈4件及危險駕駛等其他違規事項，警方共舉發48件交通違規，並依涉嫌公共危險罪嫌將全案函送苗栗地檢署偵辦，顏男並被解送雲林地檢署歸案。

顏姓通緝犯昨天在竹南遇警方攔檢，駕駛小貨車逃逸且一路違規，最後在頭份被警方逮捕。圖／記者胡蓬生翻攝