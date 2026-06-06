毒駕零容忍嘉檢新制預防性羈押奏效 7名累犯全遭法院裁押

為遏止毒品駕車危害公共安全，強化道路安全防護，嘉義地檢署落實台灣高等檢察署推動的「全國遏止毒駕危害專案」，針對毒駕慣犯採取強力執法作為。自5月26日高檢通函各地檢署，要求對符合條件的毒駕案件積極聲請「預防性羈押」後，從上月至今，嘉檢已聲押7名毒駕累犯，全部獲法院裁准羈押。

嘉義地檢署指出，近日值班檢察官偵辦多起毒駕案件時，發現郭姓、成姓、黃姓、陳姓、項姓、蔡姓及潘姓等7名被告，不僅涉嫌毒駕，部分人還在警方攔查時棄車逃逸。經採集唾液初步檢驗，均呈現毒品陽性反應，現場並查獲安非他命及新興毒品「依托咪酯菸油」（俗稱喪屍菸彈）等證物。

檢方調查發現，7名被告過去均曾有毒駕或施用毒品遭查獲紀錄，卻仍反覆吸毒後駕車上路，顯示再犯風險極高。嘉檢因此依據5月15日施行的刑事訴訟法第101條之1修正規定，認定被告有反覆實施同類犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押，最終全數獲准。

嘉義地檢署表示，毒駕猶如道路上的不定時炸彈，對用路人生命財產安全造成重大威脅。未來將持續秉持「從嚴速辦、積極羈押、從重求刑」原則，與警方密切合作，加強查緝毒駕案件。凡符合預防性羈押要件者，將依法從嚴追訴、絕不寬貸，以展現政府打擊毒駕犯罪、守護民眾安全的決心。

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