台中連傳2男吸「喪屍煙彈」毒駕 BMW撞爛、車頭卡橋墩...恍惚到不行

全國嚴格取締毒駕，各地檢署也積極聲請羈押，但毒駕人口仍有恃無恐，台中市西區、南屯區昨再連續傳出2件吸食俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯肇事，其中1人開車自撞橋墩，另1人撞爛路邊車，落網後均呈現精神恍惚，警方都依公共危險現行犯逮捕，檢方也預計聲押。

台中第一分局西區派出所所長蔡明松昨晚帶隊取締酒駕，10點多行經西區五權路、柳川西路，目睹1輛小客車自撞橋墩，人車卡在現場動彈不得。

警方上前查看，發現駕駛蘇姓男子（40歲）已經呈現恍惚、無法清楚交代經過，現場經唾液快篩呈現依托咪酯、安非他命陽性反應，且蘇已明顯肇事，依公共危險、毒品等罪嫌逮捕。

同樣5日下午5點多，第四分局大墩派出所警員獲報南屯區大墩路有車禍，現場監視器也拍下1輛黑色BMW轎車衝撞路邊停在車格內的白色小轎車，釀2車車頭、車尾都受損。

警方到場發現，BMW駕駛蔡姓男子（53歲）神情異常、反應遲鈍，客觀上明顯已不能安全駕駛，經唾液快篩同樣呈現依托咪酯陽性反應，同時在他車上查扣依托咪酯煙彈、電子菸主機。

據了解，蔡男是毒品列管人口，其自稱有去法院驗尿採檢，後來再去朋友家獲得煙彈，吸食後開車上路，原想找路邊停車位，但一直停不進去才車禍，仍被警方依公共危險、毒品罪現行犯逮捕。

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蘇男毒駕經西區五權路、柳川西路撞上橋墩。記者曾健祐／翻攝

蔡男毒駕開BMW撞路邊車，自己的BMW車頭也撞爛。記者曾健祐／翻攝