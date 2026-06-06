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「太陽花女神」劉喬安疑涉運輸古柯鹼來台 今遭羈押禁見

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

「太陽花女神」劉喬安身背5地檢署通緝潛逃美國7年，4日遭遣返回台後由刑事局移送新北地檢署歸案。由於她所涉為運輸一級毒品古柯鹼來台重罪，加上潛逃多年，檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見，新北地方法院今天裁准。

新北檢表示，劉女經檢察官訊問後，依涉犯毒品危害防制條例運輸第一級毒品罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見。

相關判決指出，劉喬安涉嫌在2021年10月間，在美國與一位名叫「Kenny」的身分不詳人士，將590克的古柯鹼混在蠟燭、衣服、鐵盤之中，利用國際快遞寄送毒郵包自美入台。

過程中，共犯楊姓男子利用不知情的陳姓男子持有的手機門號，登錄「EZ WAY易利委」通關，最後毒郵包由共犯謝姓女子委由人頭出面代領。毒郵包入境前，隨即遭關務署台北關察覺有異開箱查驗，並函請調查局循線偵辦、監控，最後趁謝女及向謝女購買古柯鹼的張姓男子現身領取郵包時當場逮捕。

事後，謝女因供出上游劉喬安，最終獲減刑依共同犯運輸第一級毒品罪判刑7年；共犯楊男判刑9年；共犯張男判刑8年。謝、張2人供稱，在接洽購買古柯鹼時，多次與劉喬安透過即時通訊軟體Facetime和Line聯繫運毒進度，劉涉案事證頗為明確。

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「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，因涉及一起運輸古柯鹼毒郵包來台案件，將移送新北檢複訊。圖／聯合報系資料照片
「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，因涉及一起運輸古柯鹼毒郵包來台案件，將移送新北檢複訊。圖／聯合報系資料照片

劉喬安 毒品 刑事局

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