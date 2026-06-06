影／違停遭拍照互毆 高雄男車藏毒又毒駕

高雄市前鎮區今天凌晨發生鬥毆事故，雷姓男子不滿違規停車遭拍照，與對方互毆成傷。他開車逃離遇警攔查，不但在車內搜出毒品，還快篩出他涉嫌毒駕，對他開罰並依公共危險等罪嫌移送法辦。

警方表示，今天凌晨3時許，雷姓男子（47歲）開車在高雄市前鎮區鄭和南路某超商前違停，遇到去超商寄包裹的35歲吳姓男子，見吳男對他的車拍照，便下車追打吳男，雙方互毆成傷。

吳男報警後，雷姓男子負傷開車逃離。前鎮警分局一心路派出所員警趕到，追查雷男去向，近半小時後，警方在前鎮區中山三路與光華三路口發現雷男的轎車違規停放在人行道上，立即上前盤查。

警方表示，雷男面對員警詢問時神情恍惚、言詞閃爍，且多次試圖阻擋員警查看車內情形，引起警方懷疑。員警隨後在駕駛座旁置杯架內，目視發現疑似毒品依托咪酯煙彈。

雷男直稱，「吃藥就吃藥哪有什麼！」警方附帶搜索車內，竟發現毒品咖啡包189包、K他命15包、梅錠24顆及依托咪酯煙彈15顆，認為他的車有如「毒品快餐車」。警方對雷男快篩唾液，發現對安非他命呈陽性反應，涉嫌毒駕，立即逮捕他。

警方表示，警方依道路交通管理處罰條例，舉發雷男毒駕，開出可罰3萬至12萬元的罰單，並依依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送法辦，雙方互控傷害部分，將另案函送偵辦。

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雷姓男子涉嫌毒駕並在車上藏毒品被捕。記者林保光／翻攝