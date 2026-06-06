高雄連環分屍案 張介宗遭判3個死刑

張介宗（中）涉嫌殺害三名婦人，遭判處三個死刑。本報資料照片

震驚全國的高雄連環分屍案，經高雄地院國民法庭十天密集審理，昨下午四時一審宣判，認定涉案人張介宗接連殺害、肢解大嫂等三名婦人，依三個殺人罪、損壞及遺棄屍體等罪，全案判處他三個死刑，褫奪公權終身，仍可上訴。

由六名國民法官與三名職業法官組成的合議庭昨天宣判，張介宗犯三個殺人罪。

另犯三個損壞及遺棄屍體罪，竊盜罪以及非法由自動付款設備取得財產罪等罪，全案應執行死刑，褫奪公權終身。高雄地方法院行政庭長李育信說明，本案認定事實及量刑評議上，職業法官及國民法官皆達成「全體一致決」判處死刑。

他坦言，全案雖缺乏直接行凶或第一現場的錄影畫面，但據檢警提出的證據，三名被害人進入被告住處後便再無離開紀錄，隨後即通報失蹤並尋獲殘缺屍塊，被告住處的冰箱、門栓及扣案凶器也驗出三名被害人大量血跡與ＤＮＡ，合議庭據此嚴密證據認定張介宗殺人罪證。

宣判過程，戴紅色口罩的張介宗在被告席上不發一語，當審判長宣告退庭、法警準備還押時，在場多名被害人家屬頓時情緒崩潰自旁聽席擁上被告席，其他家屬則悲憤狂吼、痛哭。

審判長不斷敲打法槌維持秩序，法警也高聲要求家屬控制情緒，張介宗在推擠衝突中一度倒地，隨後在法警戒護下才押離法庭。

張介宗自十六歲殺人未遂，又接連犯下強盜性侵重罪、加重竊盜罪，曾一度被判死刑，之後獲無期徒刑並假釋，前半生幾乎都在獄中度過，但逃過死刑的他晚年又捲入連續殺害三名婦人的分屍案，且犯案後始終拒不認罪，開庭時更曾對法官開嗆、態度冷血。

被害人家屬委任的犯保律師陳宏哲表示，國民法庭判處被告三個死刑，這是法院在法律規範內所能給予家屬最低度、也是最基本的慰藉。

他指出，死刑案件依法須強制提起上訴，家屬與律師團強烈期盼高等法院及最高法院能盡速維持原判，並盡快執行死刑，使公平正義得以貫徹。

他強調，被告不論放話要放棄權利或捐贈器官，家屬皆無意見，只求惡徒承擔應有代價。