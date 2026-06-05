快訊

非農數據攪局 台指期夜盤上半場一度大跌逾500點

蜘蛛恐懼症不要看！七旬翁被喇犽「看上眼」 醫檢查：黏眼球還抱卵

聽新聞
0:00 / 0:00

「太陽花女神」劉喬安涉跨國運毒 新北檢聲押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

「太陽花女神劉喬安身背5地檢署通緝潛逃美國7年，昨遭遣返回台，下午由刑事局移送新北檢歸案。由於她所涉為運輸一級毒品古柯鹼來台重罪，加上潛逃多年，檢察官複訊後已向法院聲請羈押禁見。

新北檢表示，劉女經檢察官訊問後，依涉犯毒品危害防制條例運輸第一級毒品罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，且有逃亡、勾串共犯、證人之虞，有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見。

相關判決指出，劉喬安涉嫌在2021年10月間，在美國與一位名叫「Kenny」的身分不詳人士，將590克的古柯鹼混在蠟燭、衣服、鐵盤之中，利用國際快遞寄送毒郵包自美入台。

過程中，共犯楊姓男子利用不知情的陳姓男子持有的手機門號，登錄「EZ WAY易利委」通關，最後毒郵包由共犯謝姓女子委由人頭出面代領。毒郵包入境前，隨即遭關務署台北關察覺有異開箱查驗，並函請調查局循線偵辦、監控，最後趁謝女及向謝女購買古柯鹼的張姓男子現身領取郵包時當場逮捕。

事後，謝女因供出上游劉喬安，最終獲減刑依共同犯運輸第一級毒品罪判刑7年；共犯楊男判刑9年；共犯張男判刑8年。謝、張2人供稱，在接洽購買古柯鹼時，多次與劉喬安透過即時通訊軟體Facetime和Line聯繫運毒進度，劉涉案事證頗為明確。

「太陽花女神」劉喬安涉跨國運毒潛逃多年，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑/攝影
「太陽花女神」劉喬安涉跨國運毒潛逃多年，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑/攝影

劉喬安 女神 毒品

延伸閱讀

太陽花女王劉喬安涉毒逃美7年 終於押解返台

影／太陽花女神潛逃美國7年 刑事局晚上押解返台

律師涉案！收錢稱可疏通法院 司法黃牛詐450萬遭桃園地檢起訴

金門資深議員洪成發疑涉貪遭羈押禁見 地方炸鍋：茶壺內的風暴

相關新聞

多刀砍死竹南郵局司機 檢方複訊凶嫌聲請羈押

苗栗縣竹南郵局卸貨區昨午發生一起外包商司機遭砍殺身亡案件，檢方今天上午相驗死者遺體並至現場履勘行兇動線及犯罪跡證，今天下午檢察官複訊劉姓兇嫌後，認為他涉犯殺人重罪並有逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，並啟動犯罪被害人保護機制。

萱萱案凸顯跨轄兒少保護困境 專家：施暴者常以搬家規避社工調查

今年2月台中市二歲女童萱萱遭母親同居男友虐死，她原先居住於台南市時，已是兒少保護個案，該市衛生局稱已在案發後通知台中市家防中心啟動安置，台中市則指台南市未啟動「跨轄機制」，雙方各執一詞。社政專家指出， 施虐者藉跨轄逃避社工調查已非首例，過去曾有案家搬家後搞失蹤，兒少被發現時已遭虐死，呼籲強化網絡互動，如主責單位發現個案失蹤，應盡快發動協尋。

殺人碎屍魔張介宗判3死刑 員警直呼：罪有應得正義伸張

74歲老翁張介宗涉連續殺人分屍，3個月殺害3名七旬婦，棄屍前鎮第五船渠，今天一審判處他3個死刑，消息傳出，曾參與偵辦全案的員警直呼，「罪有應得、正義終於獲得伸張」。

「太陽花女神」劉喬安涉跨國運毒 新北檢聲押禁見

「太陽花女神」劉喬安身背5地檢署通緝潛逃美國7年，昨遭遣返回台，下午由刑事局移送新北檢歸案。由於她所涉為運輸一級毒品古柯鹼來台重罪，加上潛逃多年，檢察官複訊後已向法院聲請羈押禁見。

警局離竹南郵局僅一分鐘腳程 無奈未能挽救外包郵務員一命

苗栗縣竹南郵局昨天下午4點多發生楊姓外包郵務司機遭到住附近的劉姓男子持菜刀砍殺身亡，全案引發社會高度關注，尤其在命案發生前的中午就已出現劉姓凶嫌亮刀的警訊，警方也試圖以強制就醫方式處理，郵局主管並在下午3點50分提告，但憾事還是在半小時後發生，縣議員翁杰上午在議會關心這起命案，衛生局長楊文志表明凶嫌並非治安、毒品列管人口，也非診斷列冊輔導的精神病患者。

高雄分屍魔張介宗肢解、棄屍3婦人 今一審判3個死刑

震撼全國的高雄前鎮連環分屍案，經高雄地方法院國民法庭歷經10天密集審理，今天下午4時做出宣判，合議庭認定張介宗在短短3個月內接連勒斃、肢解大嫂等3名婦人，惡性重大且毫無悔意，依殺人罪、損壞及遺棄屍體等罪，判處張介宗3個死刑，褫奪公權終身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。