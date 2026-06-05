多刀砍死竹南郵局司機 檢方複訊凶嫌聲請羈押

苗栗縣竹南郵局卸貨區昨午發生一起外包商司機遭砍殺身亡案件，檢方今天上午相驗死者遺體並至現場履勘行兇動線及犯罪跡證，今天下午檢察官複訊劉姓兇嫌後，認為他涉犯殺人重罪並有逃亡之虞，向苗栗地方法院聲請羈押，並啟動犯罪被害人保護機制。

苗栗地檢署表示，昨（4）日發生竹南郵局外包商楊姓員工遭劉姓被告持刀揮砍死亡案件，劉姓被告當場經苗栗縣警察局竹南分局以現行犯逮捕。檢察官楊岳都於今日上午前往頭份市立殯儀館對死者進行相驗後，隨即前往案發現場進行履勘行兇動線及犯罪跡證。

劉姓被告經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌，為法定最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡之虞，爰依刑事訴訟法第101條第1項第3款規定，向台灣苗栗地方法院聲請羈押。

另外，本件案發後，立即啟動保護關懷機制，今日上午由犯罪被害人保護協會苗栗分會專責人員主動聯繫家屬，於相驗程序進行中到場關懷，並向家屬提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬面對後續司法程序與生活調適，適時提供必要協助。