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萱萱案凸顯跨轄兒少保護困境 專家：施暴者常以搬家規避社工調查

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

今年2月台中市二歲女童萱萱遭母親同居男友虐死，她原先居住於台南市時，已是兒少保護個案，該市衛生局稱已在案發後通知台中市家防中心啟動安置，台中市則指台南市未啟動「跨轄機制」，雙方各執一詞。社政專家指出， 施虐者藉跨轄逃避社工調查已非首例，過去曾有案家搬家後搞失蹤，兒少被發現時已遭虐死，呼籲強化網絡互動，如主責單位發現個案失蹤，應盡快發動協尋。

台大社工系名譽教授鄭麗珍指出，依跨轄移轉正常程序，若個案有搬家需求，告知主責單位社工後，縣市政府社政單位會利用公文啟動移轉程序，後續由個案新家所在地社工主責，此機制行之有年，且社工可依戶籍移轉紀錄追蹤，不過，也曾發生個案誤填或刻意隱瞞新住址，導致社工找不到個案，還沒找到孩子，就發現孩童已受虐身亡憾事。

萱萱案並未啟動跨轄移轉機制，警方通報脆弱家庭案件後，台中市集中派案窗口社工，因警方並未通報不當對待等疑似兒虐情事，按衛福部篩派案原則，移轉個案由台南市家暴防治中心處理。鄭麗珍指出，依目前資訊研判，案家搬家疑未通報社政單位，且整個服務體系似乎不知個案跨轄移動，才會在案發初期，仍被當成新案通報，此案令人遺憾，「小孩真的是冤死。」

國內過去就曾發生跨轄居住逃避查緝案件，鄭麗珍指出，曾有一位患精神疾病的施暴父親，被送至醫院評估，醫師准許出院後，他竟直奔寄養家庭，帶走3個小孩，自稱擔心社工搶走孩子，跑到其他限制居住試圖規避查詢，社工得知後拼命尋找，終於在再次受暴前找到孩子，並將其安置。

鄭麗珍表示，不少施暴者將跨轄移動作為規避訪視作法，加上社會弱勢有居住地點不穩定，因自身資源不足，需頻繁移動投靠親友等特性，若按正常程序，可依衛福部跨轄原則移轉個案，若施暴者試圖規避，則是防不勝防，除社政網絡間合作應更緊密，若社工發現案家失聯、有跨轄移動可能性時，也應盡快通報警政單位，將兒少列為協尋個案，盡快找出其下落，減少空窗期。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

愷愷案後，國內又發生重大兒虐案件，台中一名2歲女童萱萱，遭母親的同居男友虐待致死。示意圖。圖／AI生成
愷愷案後，國內又發生重大兒虐案件，台中一名2歲女童萱萱，遭母親的同居男友虐待致死。示意圖。圖／AI生成

台中市 家暴 社工

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