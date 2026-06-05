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嘉義女涉毒駕擦撞 到案語無倫次快篩陽性遭收押

中央社／ 嘉義市5日電

潘姓女子涉吸食安非他命4天後駕車發生擦撞，無人受傷逕自離去，經警通知到案，因說話反覆又站不穩，唾液快篩呈毒品陽性反應，嘉檢依恐有反覆實施犯罪之虞，聲押獲准。

警方表示，潘女於昨天傍晚駕車行經阿里山公路頂六路段時，與另一女子所駕駛汽車發生擦撞，現場無人受傷，當時潘女逕自離開現場，經警通知於同日晚間駕車至派出所說明。

警方說，潘女說明時，不僅精神狀況不佳，且說話反覆又站不穩，經實施唾液快篩呈安非他命陽性反應。

潘女坦承於5月31日在嘉義市一處公共廁所內施用安非他命毒品，惟辯稱吸毒後可以正常開車；警詢後，依公共危險、毒駕等罪嫌移送嘉檢偵辦。

嘉檢複訊後，考量潘女有酒駕、毒品前科，恐有反覆實施同一犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉院今天裁定羈押未禁見。

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嘉義 毒品 毒駕 安非他命

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