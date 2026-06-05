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殺人碎屍魔張介宗判3死刑 員警直呼：罪有應得正義伸張

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

74歲老翁張介宗涉連續殺人分屍，3個月殺害3名七旬婦，棄屍前鎮第五船渠，今天一審判處他3個死刑，消息傳出，曾參與偵辦全案的員警直呼，「罪有應得、正義終於獲得伸張」。

張介宗殺害3名老婦，是因為楠梓趙林姓婦人失蹤，婦人的兒子不相信母親會一去不歸，向警方報協尋，楠梓警分局去年2月2日下午，調閱到趙林婦騎機車，到左營大中路與明潭路附近，載張介宗回前鎮區台鋁14巷張住的公寓後失蹤。警方懷疑趙林婦遭不測，3天後獲檢方支持，赴張住處拘捕他，才揭開這件駭人聽聞的殺人碎屍案。

當時左營警分局員警見張介宗疑殺人棄屍，正巧在尋找去年1月17日失蹤的張姓婦人，發覺張婦失蹤地也在張介宗的公寓附近，深入追尋，大膽研判張婦也遭張介宗殺害，才在警方從張介宗住處採到的至少3組DNA中，順利比對出其中1組是張婦的DNA。警方擴大追尋失蹤者，竟發現張介宗的兄嫂也在2024年11月29日進入公寓後人間蒸發。

偵辦左營張婦失蹤的員警還一度受內部調查，遭質疑沒戮力尋找失蹤者，致張介宗再犯下殺害楠梓趙林婦的命案，員警有苦難言，只能暗地承受。

高雄警方為了蒐集張介宗分屍棄屍證據，天天在船渠找屍塊，幸好又有民間救難團體加入搜尋行列，打撈到許多屍塊，令張介宗棄屍前鎮第五船渠的證據終露曙光，又在苦無證據顯示張介宗殺害兄嫂，去年2月26日他兄嫂的頭顱竟浮出高雄港，在張介宗矢口否認殺人下，警方經20多天水底撈證，才鞏固「鐵證如山、證據確鑿」。

參與辦案的員警今天獲悉一審判決張介宗3個死刑，直呼「罪有應得、正義終於獲得伸張」，終於卸下心中大石，認為辛苦沒白費。

張介宗今天被判3個死刑，家屬不禁在法庭打他，法警將他帶開。記者巫鴻瑋／攝影
張介宗今天被判3個死刑，家屬不禁在法庭打他，法警將他帶開。記者巫鴻瑋／攝影

棄屍 死刑

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