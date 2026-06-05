警局離郵局僅一分鐘腳程 無奈未能挽救外包郵務員一命

苗栗縣竹南郵局昨天下午4點多發生楊姓外包郵務司機遭到住附近的劉姓男子持菜刀砍殺身亡，全案引發社會高度關注，尤其在命案發生前的中午就已出現劉姓凶嫌亮刀的警訊，警方也試圖以強制就醫方式處理，郵局主管並在下午3點50分提告，但憾事還是在半小時後發生，縣議員翁杰上午在議會關心這起命案，衛生局長楊文志表明凶嫌並非治安、毒品列管人口，也非診斷列冊輔導的精神病患者。

翁杰上午在議會總質詢時，邀全場人員為這起不幸事件起立默哀10秒鐘。他強調，竹南警分局與命案現場距離近，步行僅1分鐘，希望了解昨天事件發生的時間軸順序。縣警局長李忠萍答詢指出，凶嫌昨天中午12點多曾持刀在郵局外揮舞，但過程僅幾秒鐘，但當時警方並未接獲任何人通報或受理報案。

他表示，凶嫌中午在郵局外揮刀時，竹南郵局主管警覺到危機，下午1點半左右先向苗栗總局請示，下午3點左右到分局了解準備提告，經員警說明流程後，對方返回郵局請示上級。分局員警此時了解到狀況，即刻前往凶嫌家中請對方父親到分局討論強制就醫的處理方式，但劉父並不願意，下午3點50分郵局人員到分局提告，警方與衛生單位連繫是否可強制就醫，但還未討論定案，4點27分憾事發生，員警隨即趕往現場將嫌犯逮捕。

衛生局長楊文志答詢強調，依精神衛生法新制，目前強制就醫必須由法院審理裁定，法官會請專業醫師、公衛人員及精神病人權團體的參與，強制就醫的對象也必須是經診斷列冊個案，凶嫌並非治安、毒品列管人口，也不是診斷列冊輔導的精神病患者。

消防局長匡夢麟答詢指出，消防人員主要工作是救災、救護，過去曾協助一名情緒失控者送醫，結果對方並非衛生局列冊的個案，事後執勤人員天天遭對方投訴。因此，如果發生類似情況，出勤人員會連繫衛生局、警方到場，並保護自己人身安全。昨天的事件，消防人員到場時，嫌犯已被警方壓制。

竹南郵局61歲楊姓外包郵務司機昨天下午慘遭36歲劉姓男子殺害，苗栗縣長鍾東錦第一時間在臉書表達哀痛，強調心理疾病已成國安問題，並指示衛生局立即介入關心雙方家屬可能的創傷後壓力症候群，縣府慰助之餘將盡力協助爭取最大撫恤金。

苗栗縣議員翁杰上午在議會總質詢時，邀全場人員為這起不幸事件起立默哀10秒鐘。他強調，竹南警分局與命案現場距離近，步行僅1分鐘，希望了解昨天事件發生的時間軸順序。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣議員翁杰在議會質詢，關切昨天竹南郵局外的命案， 衛生局長楊文志說明強制就醫流程。圖／取自議會直播畫面