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警局離郵局僅一分鐘腳程 無奈未能挽救外包郵務員一命

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣議員翁杰今天在議會質詢指出，竹南警分局與郵局外的命案現場距離近，步行僅1分鐘，要求警察局長說明昨天事件發生的時間軸順序。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員翁杰今天在議會質詢指出，竹南警分局與郵局外的命案現場距離近，步行僅1分鐘，要求警察局長說明昨天事件發生的時間軸順序。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣竹南郵局昨天下午4點多發生楊姓外包郵務司機遭到住附近的劉姓男子持菜刀砍殺身亡，全案引發社會高度關注，尤其在命案發生前的中午就已出現劉姓凶嫌亮刀的警訊，警方也試圖以強制就醫方式處理，郵局主管並在下午3點50分提告，但憾事還是在半小時後發生，縣議員翁杰上午在議會關心這起命案，衛生局長楊文志表明凶嫌並非治安、毒品列管人口，也非診斷列冊輔導的精神病患者。

翁杰上午在議會總質詢時，邀全場人員為這起不幸事件起立默哀10秒鐘。他強調，竹南警分局與命案現場距離近，步行僅1分鐘，希望了解昨天事件發生的時間軸順序。縣警局長李忠萍答詢指出，凶嫌昨天中午12點多曾持刀在郵局外揮舞，但過程僅幾秒鐘，但當時警方並未接獲任何人通報或受理報案。

他表示，凶嫌中午在郵局外揮刀時，竹南郵局主管警覺到危機，下午1點半左右先向苗栗總局請示，下午3點左右到分局了解準備提告，經員警說明流程後，對方返回郵局請示上級。分局員警此時了解到狀況，即刻前往凶嫌家中請對方父親到分局討論強制就醫的處理方式，但劉父並不願意，下午3點50分郵局人員到分局提告，警方與衛生單位連繫是否可強制就醫，但還未討論定案，4點27分憾事發生，員警隨即趕往現場將嫌犯逮捕。

衛生局長楊文志答詢強調，依精神衛生法新制，目前強制就醫必須由法院審理裁定，法官會請專業醫師、公衛人員及精神病人權團體的參與，強制就醫的對象也必須是經診斷列冊個案，凶嫌並非治安、毒品列管人口，也不是診斷列冊輔導的精神病患者。

消防局長匡夢麟答詢指出，消防人員主要工作是救災、救護，過去曾協助一名情緒失控者送醫，結果對方並非衛生局列冊的個案，事後執勤人員天天遭對方投訴。因此，如果發生類似情況，出勤人員會連繫衛生局、警方到場，並保護自己人身安全。昨天的事件，消防人員到場時，嫌犯已被警方壓制。

竹南郵局61歲楊姓外包郵務司機昨天下午慘遭36歲劉姓男子殺害，苗栗縣長鍾東錦第一時間在臉書表達哀痛，強調心理疾病已成國安問題，並指示衛生局立即介入關心雙方家屬可能的創傷後壓力症候群，縣府慰助之餘將盡力協助爭取最大撫恤金。

苗栗縣議員翁杰上午在議會總質詢時，邀全場人員為這起不幸事件起立默哀10秒鐘。他強調，竹南警分局與命案現場距離近，步行僅1分鐘，希望了解昨天事件發生的時間軸順序。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員翁杰上午在議會總質詢時，邀全場人員為這起不幸事件起立默哀10秒鐘。他強調，竹南警分局與命案現場距離近，步行僅1分鐘，希望了解昨天事件發生的時間軸順序。圖／取自議會直播畫面

苗栗縣議員翁杰在議會質詢，關切昨天竹南郵局外的命案， 衛生局長楊文志說明強制就醫流程。圖／取自議會直播畫面
苗栗縣議員翁杰在議會質詢，關切昨天竹南郵局外的命案， 衛生局長楊文志說明強制就醫流程。圖／取自議會直播畫面

竹南郵局昨天下午發生楊姓外包郵務司機遭劉姓男子持菜刀砍殺身亡的命案，警方今天將凶嫌移送檢方偵辦。圖／民眾提供
竹南郵局昨天下午發生楊姓外包郵務司機遭劉姓男子持菜刀砍殺身亡的命案，警方今天將凶嫌移送檢方偵辦。圖／民眾提供

苗栗 郵局 命案

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