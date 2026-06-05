高雄分屍魔張介宗殺3婦碎屍 「死亡筆記本」驚見3人名字被劃掉

張介宗遭家屬一陣暴打後隨即被法警帶走。記者巫鴻偉／攝影

高雄74歲老翁張介宗涉連續殺人分屍，被控自2024年11月至去年2月，先後殺害兄嫂張黃姓婦人、左營張姓婦人及楠梓趙林姓婦人等3名七旬老婦，將屍塊棄屍前鎮第五船渠，今天下午高雄地方法院宣判，判處他3個死刑。判決結果令各界關切，但他始終未承認殺人。

張介宗在家中排行老三，上有2個哥哥，下有1個弟弟。早在他20歲服兵役的時候，便曾與陳姓男子和1名少年，在高雄高楠公路搶劫計程車，並聯手性侵女乘客。3人落網後，陳姓男子判死刑伏法，當時他沒認罪，判無期徒刑，逃過槍決，入獄後歷經特赦，關了12年假釋，1984年32歲又涉竊盜撤銷假釋入監，直到1997年45歲出獄。

張介宗出獄後，與大哥及兄嫂張黃姓婦人同住高雄市前鎮區台鋁14巷公寓，後來大哥一家人搬離，大哥過世，房子繼承給姪子，仍將公寓讓給他居住。

張介宗後來到建築工地工作，閒來就窩在公園，在左營萬年縣公園、三民區三民公園，與經常出入公園的老婦閒聊，認識左營張姓婦人、楠梓趙林姓婦人。

不料，2024年11月張介宗疑因兄嫂催他搬家，涉嫌殺害兄嫂後碎屍分袋棄屍，避過鄰人耳目，去年1月疑以家中約打牌，誘左營張姓婦人到公寓後，張婦便有進無出。相隔半個月去年2月，張介宗騎機車在左營萬年縣公園，載趙林姓婦人去他住的公寓，趙林婦同樣從此人間消失。

直到趙林婦的兒子因母親失蹤覺得不妙，報警協尋，警方調到張介宗載趙林婦的影像，追查趙林婦下落，又從監錄影像，發覺張介宗在3名老婦去公寓後，他都頻繁裝袋丟垃圾車，或騎腳踏車到前鎮第五船渠丟袋，檢警研判楠梓趙林婦在公寓遇害，進公寓蒐證，採得不明血跡。

經警方檢驗血跡DNA，竟與3名老婦的DNA相符，並發現「死亡筆記本」1張紙上有3老婦的名字被劃掉，經多日在船渠和高雄港，找到3名老婦的部分遺骸及兄嫂的頭顱，並在他的手機找到曾屍體照片，檢警才認為張介宗涉嫌連續殺人分屍棄屍的恐怖行徑，檢方也對他求處3個死刑。