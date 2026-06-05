快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄分屍魔張介宗肢解、棄屍3婦人 今一審判3個死刑

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

震撼全國的高雄前鎮連環分屍案，經高雄地方法院國民法庭歷經10天密集審理，今天下午4時做出宣判，合議庭認定張介宗在短短3個月內接連勒斃、肢解大嫂等3名婦人，惡性重大且毫無悔意，依殺人罪、損壞及遺棄屍體等罪，判處張介宗3個死刑，褫奪公權終身。

74歲的張介宗利用被害婦人防備心低的弱點，在社區公園搭訕、培養感情後誘騙回家，殘忍展開「連環獵殺」，最先遇害的兄嫂張黃姓婦人，因房產糾紛要求張介宗搬離，而惹上殺機，遭殺害後肢解拋入前鎮金鞏橋下的第五船渠。

第2名受害的在公園結識的左營區張姓婦人，兩人因百萬名錶問題，被張介宗騙回家勒斃，同樣肢解拋屍。

第3名受害的趙林姓婦人，被張介宗誘騙回家中殺害後，張強奪她身上的現金5000元，還盜用趙林婦人的敬老卡搭捷運，因此讓案件曝光，再從張介宗住處陸續發現血跡反應，追出3人遇害。

法官今天下午4時準時當庭宣判張介宗3個死刑，6位國民法官及3位職業法官面色凝重宣判主文後，家屬一時氣憤，直接從旁聽席上一湧而上，暴打張介宗，現場頓時一片混亂，張介宗不僅被至少3名被害人家屬壓在地上圍毆，更被以腳猛踹，數十名法警雖立即衝進場制止，但家屬群情激憤，連法警都一度無法攔住家屬圍毆，法官不斷落槌要求法警立刻制止，隨後才在警力優勢下將家屬架開，但現場仍不時爆出旁聽席家屬咒罵三字經，台上多名國民法官也愣在當場。被打的張介宗一臉不知所措，立即在法警護送下押離現場。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

張介宗（左3）殺害3名婦人後，還肢解並棄屍。圖／本報資料照
張介宗（左3）殺害3名婦人後，還肢解並棄屍。圖／本報資料照

張介宗被判3個死刑。記者巫鴻瑋／攝影
張介宗被判3個死刑。記者巫鴻瑋／攝影

張介宗遭家屬一陣暴打後隨即被法警帶走。記者巫鴻偉／攝影
張介宗遭家屬一陣暴打後隨即被法警帶走。記者巫鴻偉／攝影

死刑 高雄 分屍案

延伸閱讀

拿劉邦友血案追訴時效向大法官告狀 她殺台日混血少女聲請釋憲遭打臉

討債送炸彈包裹炸瞎無辜人 宜蘭吳姓板模工殺人未遂起訴

高雄72歲阿嬤戀上新加坡富商 深信他被海關扣押捧20萬救人結局曝

綠帽戴22年怒追家產！離婚才知兩子非親生 次子生父是堂哥

相關新聞

竹南郵局命案死者全身刀傷累累 兄長悲痛：幾乎可看到心臟

有關竹南郵局命案，中華郵政發聲明嚴厲譴責凶嫌，並將協助家屬善後；今天上午檢警相驗，發現死者全身刀傷累累，主要集中上半身及頭部，研判失血過多致命，但確切致命傷仍待擇日解剖釐清。

高雄分屍魔張介宗肢解、棄屍3婦人 今一審判3個死刑

震撼全國的高雄前鎮連環分屍案，經高雄地方法院國民法庭歷經10天密集審理，今天下午4時做出宣判，合議庭認定張介宗在短短3個月內接連勒斃、肢解大嫂等3名婦人，惡性重大且毫無悔意，依殺人罪、損壞及遺棄屍體等罪，判處張介宗3個死刑，褫奪公權終身。

「太陽花女神」劉喬安移送新北檢 面色凝重不發一語

「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，由於她選擇停止夜間訊問，警詢自今天上午才開始。下午移送新北檢歸案前，傳出她身體不適先行送醫，回到刑事局再前往新北檢，她進入地檢署前，面色凝重不發一語，對於相關提問毫無反應。

劉喬安偵訊喊不適戒護送醫 返回刑事局後送新北地檢

太陽花女神劉喬安因涉侵占、詐欺等案遭5個地檢署通緝，2019年潛逃美國後，4日遭遣返回台。刑事局將她押回局本部偵訊，今天製作筆錄期間，劉喬安一度表示身體不適，警方戒護送醫，約1小時後帶回刑事局，稍早已完成相關資料簽署，下午將解送新北地檢署歸案。

凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

疑噪音引發殺機！苗栗縣竹南郵局昨午發生殺人命案，劉姓兇嫌吐露不滿長期受到對面郵局上、下貨產生的噪音，一時情緒失控才持刀砍殺郵務士洩憤，但警方今天證實，早在案發前的中午時分，劉嫌即曾持刀在門口朝對街郵局方向怒吼，因家屬拒絕強制就醫處置，才未能及時阻止悲劇發生。

載送郵件被砍血肉模糊身亡 受害家屬嘆：社會病了

中華郵政公司外包楊姓司機昨天到竹南郵局載運郵件，遭不滿郵局噪音的劉男砍殺10餘刀身亡。死者哥哥今天說，看到弟弟被砍到血肉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。