高雄分屍魔張介宗肢解、棄屍3婦人 今一審判3個死刑

震撼全國的高雄前鎮連環分屍案，經高雄地方法院國民法庭歷經10天密集審理，今天下午4時做出宣判，合議庭認定張介宗在短短3個月內接連勒斃、肢解大嫂等3名婦人，惡性重大且毫無悔意，依殺人罪、損壞及遺棄屍體等罪，判處張介宗3個死刑，褫奪公權終身。

74歲的張介宗利用被害婦人防備心低的弱點，在社區公園搭訕、培養感情後誘騙回家，殘忍展開「連環獵殺」，最先遇害的兄嫂張黃姓婦人，因房產糾紛要求張介宗搬離，而惹上殺機，遭殺害後肢解拋入前鎮金鞏橋下的第五船渠。

第2名受害的在公園結識的左營區張姓婦人，兩人因百萬名錶問題，被張介宗騙回家勒斃，同樣肢解拋屍。

第3名受害的趙林姓婦人，被張介宗誘騙回家中殺害後，張強奪她身上的現金5000元，還盜用趙林婦人的敬老卡搭捷運，因此讓案件曝光，再從張介宗住處陸續發現血跡反應，追出3人遇害。

法官今天下午4時準時當庭宣判張介宗3個死刑，6位國民法官及3位職業法官面色凝重宣判主文後，家屬一時氣憤，直接從旁聽席上一湧而上，暴打張介宗，現場頓時一片混亂，張介宗不僅被至少3名被害人家屬壓在地上圍毆，更被以腳猛踹，數十名法警雖立即衝進場制止，但家屬群情激憤，連法警都一度無法攔住家屬圍毆，法官不斷落槌要求法警立刻制止，隨後才在警力優勢下將家屬架開，但現場仍不時爆出旁聽席家屬咒罵三字經，台上多名國民法官也愣在當場。被打的張介宗一臉不知所措，立即在法警護送下押離現場。

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張介宗（左3）殺害3名婦人後，還肢解並棄屍。圖／本報資料照

張介宗被判3個死刑。記者巫鴻瑋／攝影