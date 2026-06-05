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「太陽花女神」劉喬安移送新北檢 面色凝重不發一語

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，由於她選擇停止夜間訊問，警詢自今天上午才開始。下午移送新北檢歸案前，傳出她身體不適先行送醫，回到刑事局再前往新北檢，她進入地檢署前，面色凝重不發一語，對於相關提問毫無反應。

由於劉喬安在新北檢所涉案件，為涉嫌運輸一級毒品古柯鹼毒郵包來台的重罪，再加上她潛逃多年，恐面臨檢方聲請羈押。

相關判決指出，劉喬安涉嫌在2021年10月間，在美國與一位名叫「Kenny」的身分不詳人士，將590克的古柯鹼混在蠟燭、衣服、鐵盤之中，利用國際快遞寄送毒郵包自美入台。

過程中，共犯楊姓男子利用不知情的陳姓男子持有的手機門號，登錄「EZ WAY易利委」通關，最後毒郵包由共犯謝姓女子委由人頭出面代領。但毒郵包入境前，便遭關務署台北關察覺有異開箱查驗，並函請調查局循線偵辦、監控，最後趁謝女及向謝女購買古柯鹼的張姓男子現身領去郵包時當場逮捕。

事後，同案共犯謝女因供出上游劉喬安，二審獲減刑依共同犯運輸第一級毒品罪判處7年徒刑；共犯楊男獲判9年；共犯張男獲判8年。謝、張2人在接洽購買古柯鹼時，多次與劉喬安透過即時通訊軟體Facetime和Line聯繫運毒進度，劉喬安則在檢方偵辦期間便於2019年5月下旬提前出境，遲未到案而遭新北檢發布通緝。

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「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，稍早移送新北檢歸案前面色凝重不發一語。記者／蔣永佑攝影
「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，稍早移送新北檢歸案前面色凝重不發一語。記者／蔣永佑攝影

劉喬安 新北 毒品

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