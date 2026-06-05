劉喬安偵訊喊不適戒護送醫 返回刑事局後送新北地檢

劉喬安（右）4日由刑事局刑警陪同下機，再押解歸案。（記者黃仲明／攝影）

太陽花女神劉喬安因涉侵占、詐欺等案遭5個地檢署通緝，2019年潛逃美國後，4日遭遣返回台。刑事局將她押回局本部偵訊，今天製作筆錄期間，劉喬安一度表示身體不適，警方戒護送醫，約1小時後帶回刑事局，稍早已完成相關資料簽署，下午將解送新北地檢署歸案。

據了解，劉喬安今天上午在刑事局接受訊問時，10時許曾表示身體不適並要求叫救護車，經評估後未送醫。中午12時47分左右，她再度自述不舒服，但意識清楚，警方為求謹慎，通報救護車到場，戒護送往忠孝醫院就診。

劉喬安就醫過程約1小時，結束後返回刑事局。警方完成筆錄及相關文件後，下午近3時準備將她解送新北地檢署，預計下午3時半至4時左右抵達。

劉喬安本名劉依函，2014年因參與太陽花學運聲名大噪，後來涉侵占、詐欺、毒品等案遭通緝。刑事局與美方執法機關合作追緝，去年1月在波士頓將她逮捕，歷經美方行政及司法程序後，4日押解返台。