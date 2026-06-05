竹南郵局命案死者全身刀傷累累 兄長悲痛：幾乎可看到心臟

有關竹南郵局命案，中華郵政發聲明嚴厲譴責凶嫌，並將協助家屬善後；今天上午檢警相驗，發現死者全身刀傷累累，主要集中上半身及頭部，研判失血過多致命，但確切致命傷仍待擇日解剖釐清。

中華郵政指出，竹南郵局昨天下午1時35分通報，先前控告竹南郵局噪音案的劉嫌，在其住家門口對郵局揮舞菜刀並叫囂，該局詹姓經理隨後到警局報案，但下午4時許仍發生劉嫌砍殺楊姓外包司機事件。

劉嫌長期因對於竹南郵局裝卸郵件時所發出聲響不滿，控告竹南郵局，經法院調查相關證據，及環保局函覆法院經派員測量結果，並未發現有分貝數逾越噪音管制法所訂標準，而劉嫌在宣判前撤回告訴。

中華郵政表示，楊姓死者隸屬外包商司機，雖非郵政員工，但總公司仍將由郵務處、法遵室會同苗栗郵局協助家屬辦理後事，以及相關保險給付、聘請律師爭取民事求償；對於這起不幸事件，中華郵政表達深切哀悼，並對凶嫌嚴厲譴責。

今天上午檢警相驗死者遺體，發現其全身刀傷累累，主要集中上半身及頭部，研判失血過多致命，但確切致命傷仍待擇日解剖釐清。

據了解，死者楊男單身獨自在苗栗市租屋，為家中6兄弟姊妹中排行老三。目前擔任立委邱鎮軍秘書的死者兄長楊金福說，見到弟弟被砍到幾乎可看到心臟，死狀悽慘，讓他相當悲痛，也希望此事能凸顯需防範未然的措施。

他說，在任何一個單位都一樣，有事件發生若出現一些凸顯的東西，應該要先防範未然，這應該去進行；目前只能強忍悲傷協助處理弟弟後事，預計下午4點前往現場招魂。