快訊

凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

熱到爆！美加墨世界盃熱浪來襲怎麼踢球？

國家級警報響！17縣市大雨特報 北北桃大雷雨開炸

聽新聞
0:00 / 0:00

凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

疑噪音引發殺機！苗栗縣竹南郵局昨午發生殺人命案，劉姓兇嫌吐露不滿長期受到對面郵局上、下貨產生的噪音，一時情緒失控才持刀砍殺郵務士洩憤，但警方今天證實，早在案發前的中午時分，劉嫌即曾持刀在門口朝對街郵局方向怒吼，因家屬拒絕強制就醫處置，才未能及時阻止悲劇發生。

今天上午9點多，劉嫌在律師陪同下終於開口，供稱他與楊姓死者並不認識也無仇怨，純粹是因不滿對街的郵局長期產生噪音，一時情緒失控才持刀砍殺正在作業中的楊姓郵務士洩憤，全案警方於上午11時左右將他依殺人罪移送苗栗地檢署繼續偵辦。

另外，警方也證實，昨（4 日）中午12點多，劉男右手持疑似刀械的東西，走出門在騎樓下、左手指著郵局發出怒吼，約5秒就返回屋內，當時楊男尚未上班，且此時並無人報案，故警方並不知情。竹南郵局於1點35紛向總局通報，後續郵局經理3點多才至竹南所報案，指控劉男涉嫌恐嚇。

不過，當時警方調查時，劉父稱兒子只是宅男，並無精神方面的就醫紀錄，拒絕將他強制就醫；未料，沒多久劉男竟就持菜刀殺向對街郵局卸貨區，並朝作業中的楊姓郵務士揮刀猛砍致死。

對此，附近民眾說，楊男只是倒楣撞上槍口，若案發前就將劉男強制就醫送走，或許這起悲劇就不會發生。

今天上午完成警詢後，劉嫌被依殺人罪移送苗栗地檢署繼續偵辦。圖／警方提供
今天上午完成警詢後，劉嫌被依殺人罪移送苗栗地檢署繼續偵辦。圖／警方提供

昨中午12點多，劉男即曾手持疑似刀械，對著郵局發出怒吼表達不滿，恐嚇意味十足。圖／民眾提供
昨中午12點多，劉男即曾手持疑似刀械，對著郵局發出怒吼表達不滿，恐嚇意味十足。圖／民眾提供

郵局 命案

延伸閱讀

竹南郵局外包司機身中10刀慘死 凶嫌瘋狂追殺20多公尺駭人

不滿噪音擾民 竹南郵局司機 中10多刀慘死

嫌太吵？36歲男持菜刀衝郵局砍人 郵務士被砍上半身血肉模糊死亡

苗栗竹南郵局外包司機遭砍殺死亡 警方：案發時凶嫌強制送醫協調中

相關新聞

凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

疑噪音引發殺機！苗栗縣竹南郵局昨午發生殺人命案，劉姓兇嫌吐露不滿長期受到對面郵局上、下貨產生的噪音，一時情緒失控才持刀砍殺郵務士洩憤，但警方今天證實，早在案發前的中午時分，劉嫌即曾持刀在門口朝對街郵局方向怒吼，因家屬拒絕強制就醫處置，才未能及時阻止悲劇發生。

載送郵件被砍血肉模糊身亡 受害家屬嘆：社會病了

中華郵政公司外包楊姓司機昨天到竹南郵局載運郵件，遭不滿郵局噪音的劉男砍殺10餘刀身亡。死者哥哥今天說，看到弟弟被砍到血肉...

影／販毒判10年逃亡5年 通緝犯躲民宅調製喪屍煙彈

台北市刑大毒品查緝中心日前偵辦依托咪酯毒品案，逮捕一名毒品人口後向上追查，發現供毒來源竟是一名販毒案判刑10年定讞、逃亡5年的蘇姓通緝犯。警方跟監蒐證後，循線在新北市中和區掌握蘇男藏匿處所，持搜索票查緝，當場逮人，並查扣依托咪酯原料、煙彈及分裝工具。

竹南郵政外包司機遭砍死 王國材：致哀並嚴厲譴責凶嫌 已指示協助遺屬

苗栗竹南郵局一名外包司機，昨天下午遭男子持刀攻擊，送醫不治。中華郵政董事長王國材表示，已指示總公司會同苗栗郵局，協助遺屬辦理後事、相關保險給付及請律師爭取民事求償。強調郵政公司重視職場工作問題，細節再研議。

竹南郵局命案疑噪音引發殺機 凶嫌曾持美工刀恐嚇郵務司機判罰1萬元

苗栗縣竹南郵局昨午發生命案，劉姓男子疑不滿郵務車上下貨產生噪音，竟持菜刀追砍正在卸貨的楊姓郵務士，致對方頭破血流、上半身血肉模糊慘死；劉嫌落網後緘默拒開口犯案動機，但身分也遭起底，他是郵局對面眼鏡行的少東，長期啃老，更曾在2年前因噪音問題，持美工刀恐嚇郵局員工遭判罰1萬元。

自美運古柯鹼毒郵包入台遭通緝 劉喬安下午移送新北檢

「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，由於她選擇停止夜間訊問，預計今天下午將移送檢方複訊，而她之所以被移送至新北地檢署，是因對她發布通緝的5個地檢署中，在新北檢所涉為運輸一級毒品古柯鹼毒郵包來台的重罪，再加上她潛逃多年，恐難逃遭檢方聲押的命運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。