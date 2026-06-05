凶嫌中午曾當街持刀怒吼 警證實「家屬拒送醫」釀砍死郵務士悲劇

疑噪音引發殺機！苗栗縣竹南郵局昨午發生殺人命案，劉姓兇嫌吐露不滿長期受到對面郵局上、下貨產生的噪音，一時情緒失控才持刀砍殺郵務士洩憤，但警方今天證實，早在案發前的中午時分，劉嫌即曾持刀在門口朝對街郵局方向怒吼，因家屬拒絕強制就醫處置，才未能及時阻止悲劇發生。

今天上午9點多，劉嫌在律師陪同下終於開口，供稱他與楊姓死者並不認識也無仇怨，純粹是因不滿對街的郵局長期產生噪音，一時情緒失控才持刀砍殺正在作業中的楊姓郵務士洩憤，全案警方於上午11時左右將他依殺人罪移送苗栗地檢署繼續偵辦。

另外，警方也證實，昨（4 日）中午12點多，劉男右手持疑似刀械的東西，走出門在騎樓下、左手指著郵局發出怒吼，約5秒就返回屋內，當時楊男尚未上班，且此時並無人報案，故警方並不知情。竹南郵局於1點35紛向總局通報，後續郵局經理3點多才至竹南所報案，指控劉男涉嫌恐嚇。

不過，當時警方調查時，劉父稱兒子只是宅男，並無精神方面的就醫紀錄，拒絕將他強制就醫；未料，沒多久劉男竟就持菜刀殺向對街郵局卸貨區，並朝作業中的楊姓郵務士揮刀猛砍致死。

對此，附近民眾說，楊男只是倒楣撞上槍口，若案發前就將劉男強制就醫送走，或許這起悲劇就不會發生。

今天上午完成警詢後，劉嫌被依殺人罪移送苗栗地檢署繼續偵辦。圖／警方提供