載送郵件被砍血肉模糊身亡 受害家屬嘆：社會病了

中華郵政公司外包楊姓司機昨天到竹南郵局載運郵件，遭不滿郵局噪音的劉男砍殺10餘刀身亡。死者哥哥今天說，看到弟弟被砍到血肉模糊幾乎認不出來，怨嘆「社會真的病了」。

61歲楊姓死者擔任中華郵政外包的郵務運輸工作多年，因未婚、父母皆已過世，生前獨居在苗栗市。

已退休的前苗栗郵局專員曾昌浩接受媒體訪問說，他與楊男共事約5、6年，楊男個性比較獨來獨往，但只要工作上有需要都盡力配合，昨天有老同事傳訊息告知發生憾事，他一度不敢相信，更覺得楊男是替死鬼，因為劉嫌是針對夜班凌晨時段噪音有意見，而楊男是在下午時段遇害。

曾昌浩指出，在尚未退休前就經常處理劉嫌客訴電話，郵局內部都有向上級反映並照對方意見訴求改善，盡量減少噪音，像是在卸貨區鋪橡膠墊，減少鐵製籃車碰撞發出聲響，也要求同仁操作時盡量避免籃車滑行、慢慢放。

曾昌浩說，橡膠墊鋪好時，特別請劉嫌在凌晨時間到場實際操作給他看，詢問能否接受，劉嫌當下沒意見，但過幾天又打電話投訴；去年4月劉嫌甚至曾持美工刀到郵局揮舞，恐嚇正在工作的郵務人員，被依恐嚇危害安全罪，判處拘役10日，可易科罰金。

曾昌浩說，卸貨區要做到完全沒有聲音不可能，但絕不像劉嫌父親講得那麼離譜所稱像地震的樣子，「那是在推卸責任」。

楊姓司機的哥哥楊金福曾任苗栗市文山里長，目前擔任國民黨立委邱鎮軍苗栗地區秘書，對於弟弟遭此劫難，楊金福今天受訪時臉色沉重表示，昨天前往認屍，看到弟弟頭部、身體被砍了10幾刀，血肉模糊、幾乎認不出來。

楊金福說，弟弟雖然一個人居住，但平常與人為善，不曾和別人發生爭吵，對於劉嫌以往就有恐嚇行為，仍無法阻止再次行凶，只能說「這個社會病了」，還有很大的空間要改善。