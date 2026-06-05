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影／販毒判10年逃亡5年 通緝犯躲民宅調製喪屍煙彈

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑大毒品查緝中心日前偵辦依托咪酯毒品案，逮捕一名毒品人口後向上追查，發現供毒來源竟是一名販毒案判刑10年定讞、逃亡5年的蘇姓通緝犯。警方跟監蒐證後，循線在新北市中和區掌握蘇男藏匿處所，持搜索票查緝，當場逮人，並查扣依托咪酯原料、煙彈及分裝工具。

警方調查，48歲蘇男因販賣毒品案遭法院判處有期徒刑10年確定，卻未入監服刑，民國110年間遭新北地檢署發布通緝。蘇男逃亡期間仍持續涉毒，疑利用過去習得的毒品分裝技術，躲在民宅內設置小型分裝場，調製俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，販售給下游毒品人口牟利，也支應逃亡生活開銷。

北市刑大表示，專案人員掌握蘇男行蹤後，連月埋伏、跟監，確認他藏身中和區租屋處，並向法院聲請搜索票。警方日前前往查緝，蘇男見警方上門無法脫逃，當場就逮。

警方在蘇男租屋處查扣安非他命2小包、依托咪酯原料粉末3包、依托咪酯煙彈5個、電子煙桿5支，以及注油針筒、空煙彈、電子磅秤、丙二醇與甘油混合液等分裝工具，研判屋內就是小型毒品分裝據點。

全案詢後除依毒品罪嫌送辦，也依通緝程序將蘇男解送新北地檢署歸案，後續將追查毒品原料來源、下游流向及是否還有其他共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

48歲蘇姓男子過去因販毒遭判10年徒刑後逃亡，5年間躲民宅調製喪屍煙彈，遭北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
48歲蘇姓男子過去因販毒遭判10年徒刑後逃亡，5年間躲民宅調製喪屍煙彈，遭北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝

48歲蘇姓男子過去因販毒遭判10年徒刑後逃亡，5年間躲民宅調製喪屍煙彈，遭北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
48歲蘇姓男子過去因販毒遭判10年徒刑後逃亡，5年間躲民宅調製喪屍煙彈，遭北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝

通緝 販毒 毒品

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