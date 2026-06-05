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竹南郵政外包司機遭砍死 王國材：致哀並嚴厲譴責凶嫌 已指示協助遺屬
苗栗竹南郵局一名外包司機，昨天下午遭男子持刀攻擊，送醫不治。中華郵政董事長王國材表示，已指示總公司會同苗栗郵局，協助遺屬辦理後事、相關保險給付及請律師爭取民事求償。強調郵政公司重視職場工作問題，細節再研議。
竹南郵局61歲楊姓外包司機昨下午遭劉姓男子持菜刀追砍，身中至少10刀倒地慘死，劉男遭警方當場逮捕。據了解，36歲劉男疑長期不滿竹南郵局裝卸郵件發出聲響，曾告郵局未果，昨案發前先揮舞菜刀叫囂，最後砍殺楊姓司機致死，警方朝殺人罪嫌究辦中。
王國材表示，中華郵政對此不幸事件表達深切哀悼，並對凶嫌嚴厲譴責。已指示總公司郵務處、法遵室會同苗栗郵局，協助家屬辦理後事、相關保險給付及請律師爭取民事求償。
對於台灣郵政產業工會理事長廖迺辰昨天受訪強調，先前已經建請公司為同仁添購防身設備未果，王國材說，後續會注意職場工作安全，細節容再研議。
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