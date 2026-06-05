竹南郵政外包司機遭砍死 王國材：致哀並嚴厲譴責凶嫌 已指示協助遺屬

「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，由於她選擇停止夜間訊問，預計今天下午將移送檢方複訊，而她之所以被移送至新北地檢署，是因對她發布通緝的5個地檢署中，在新北檢所涉為運輸一級毒品古柯鹼毒郵包來台的重罪，再加上她潛逃多年，恐難逃遭檢方聲押的命運。

2026-06-05 10:11