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竹南郵局命案疑噪音引發殺機 凶嫌曾持美工刀恐嚇郵務司機判罰1萬元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南郵局昨午發生命案，劉姓男子疑不滿郵務車上下貨產生噪音，竟持菜刀追砍正在卸貨的楊姓郵務士，致對方頭破血流、上半身血肉模糊慘死；劉嫌落網後緘默拒開口犯案動機，但身分也遭起底，他是郵局對面眼鏡行的少東，長期啃老，更曾在2年前因噪音問題，持美工刀恐嚇郵局員工遭判罰1萬元。

據了解，36歲劉男的房間在住家2樓，剛好正對著郵局卸貨區，長期受到郵務車進出、裝卸貨物的噪音困擾，曾多次向環保局、中華郵政台北總公司等相關單位陳情，但最終都無結果，導致長期壓力無法排解而引發殺機。

根據法院判決紀錄，2024年8月14日凌晨3時30分許，劉嫌因不滿卸貨聲音吵雜，持美工刀衝出家門，恐嚇正在工作的翁姓郵務人員「你是不會小聲一點喔！」翁男心生恐懼報警處理。苗栗地院考量劉嫌坦承犯行、未有前科，依恐嚇危害安全罪判拘役10日，可易科罰金。

最後，劉嫌以繳納罰金1萬元結案；對此，郵局員工則表達「這樣根本就不痛不癢！難以有矯正效果」另外，針對反映噪音部分，郵局也以新設置鐵柵門、地板鋪設軟墊、牆面及牆櫃支柱加裝防撞貼條作改善。

昨日下午4時許，劉嫌情緒失控，從家中拿著菜刀衝過馬路，追砍正在卸貨的61歲楊姓外包司機。楊男負傷試圖逃回辦公室求救，最終仍被逼到角落，遭亂刀猛砍，造成頭部、臉部及胸部多處刀傷，上半身血肉模糊，經送醫仍不治。

案發後，警方依殺人罪嫌將劉男逮捕帶回偵辦。劉嫌長期無業在家，平日開銷全賴父母支應，有如啃老族，落網後至目前為止，仍堅持律師到場前保持緘默，拒絕吐露殺人動機。

楊姓死者父母已歿，單身未婚，其兄對於外界「噪音申訴無效釀悲劇」說法，深表不滿，他認為警方應盡速釐清殺人動機，還家屬與社會一個交代。後續，檢警今天上午將相驗，並將劉嫌移送苗栗地檢署繼續偵辦。

竹南郵局昨午發生命案，兇嫌落網後至目前為止仍保持緘默，拒絕吐露殺人動機。圖／民眾提供
竹南郵局昨午發生命案，兇嫌落網後至目前為止仍保持緘默，拒絕吐露殺人動機。圖／民眾提供

郵局 恐嚇 命案

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