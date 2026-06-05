自美運古柯鹼毒郵包入台遭通緝 劉喬安下午移送新北檢

「太陽花女神」劉喬安潛逃美國7年昨遭遣返回台歸案，由於她選擇停止夜間訊問，預計今天下午將移送檢方複訊，而她之所以被移送至新北地檢署，是因對她發布通緝的5個地檢署中，在新北檢所涉為運輸一級毒品古柯鹼毒郵包來台的重罪，再加上她潛逃多年，恐難逃遭檢方聲押的命運。

據了解，劉喬安涉嫌在2021年10月間，在美國與一位名叫「Kenny」的身分不詳人士，將590克的古柯鹼混在蠟燭、衣服、鐵盤之中，利用國際快遞寄送毒郵包自美入台。

過程中，共犯楊姓男子利用不知情的陳姓男子持有的手機門號，登錄「EZ WAY易利委」通關，最後毒郵包由共犯謝姓女子委由人頭出面代領。但毒郵包入境前，便遭關務署台北關察覺有異開箱查驗，並函請調查局循線偵辦、監控，最後趁謝女及向謝女購買古柯鹼的張姓男子現身領取郵包時當場逮捕。

事後，同案共犯謝女因供出上游劉喬安，最終獲減刑依共同犯運輸第一級毒品罪判處7年徒刑，共犯楊男、張男也各自被重判9年與8年。由於謝、張2人在接洽購買古柯鹼時，多次與劉喬安透過即時通訊軟體Facetime和Line聯繫運毒進度，劉喬安則在檢方偵辦期間便於2019年5月下旬提前出境，遲未到案而遭新北檢發布通緝。

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