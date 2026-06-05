影／海巡肅槍查獲2把仿美軍罕見特種改造手槍 袖珍隱蔽易攜帶

海洋委員會海巡署偵防分署基隆查緝隊會同新北市海山分局在板橋一處民宅查獲張姓、陳姓男子，涉嫌在使用的機車藏放2把仿美軍特種罕見手槍、子彈30顆，經鑑定為具殺傷力改造手槍，特性是袖珍、輕巧易於隨身攜帶，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將全案移送新北地方檢察署偵辦。

海洋委員會海巡署偵防分署基隆查緝隊今天指出，接獲情資張男持有槍械，會同海山分局成立專案小組展開查緝，多方埋伏偵辦，張男及陳男為規避檢警查緝，經常更換交通工具及藏匿處所，且出入相當謹慎。

專案小組經跟監掌握張嫌行蹤及作息模式，今年2月持新北地院核發搜索票在張男板橋租屋處查獲他和陳男共處一室，並在兩人使用的機車置物箱內查獲非制式手槍2把、子彈30顆。

基隆查緝隊表示，經警政署刑事警察局日前完成鑑定，具有殺傷力，其中1把為仿SIG SAUER P365型手槍，以「小尺寸、大容量」之設計，被視為微袖珍型半自動隱蔽式手槍的代表型號；另1把仿KEL-TEC PF-9型手槍，則是以極輕量專為隱蔽攜帶著稱。

基隆查緝隊說，2把均屬仿美軍特種罕見手槍，特性是袖真、重量輕易於隨身攜帶，兩男都否認改造手槍，供稱友人寄放。海巡署溯源追查來源、有無犯案使用。

海巡肅槍查獲2把仿美軍罕見特種改造手槍。記者游明煌／翻攝

海巡肅槍查獲2把仿美軍罕見特種改造手槍。記者游明煌／翻攝