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討債送炸彈包裹炸瞎無辜人 宜蘭吳姓板模工殺人未遂起訴

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市黎明路一處民宅2月中旬發生包裹爆炸案，造成7旬洪姓姊弟受傷。檢警查出，吳姓板模工為向朱男索討38萬元債務，將內含爆裂物的包裹放到朱男家；朱男的舅舅及母親代拆時爆炸，舅舅雙眼失明、母親多處受傷，宜蘭地檢署今天依殺人未遂等罪嫌起訴吳男，後續由國民法官法庭審理。

在黎明路社區大樓租屋的70歲及66歲洪姓姊弟，2月12日在家門口看到一個寫有朱男名字並註明「非本人勿拆」的包裹，朱男的洪姓舅舅發現後打電話給侄子，說好14日朱男會返家處理。但14日朱男沒回家，他的母親及舅舅於是將包裹拿到家中二樓打開，一打開就爆炸。

檢警共組專案小組勘察採證，掌握到63歲吳姓板模工涉嫌重大，隔天拘提到案並聲押獲准。檢警查出，朱男3年前邀約吳男共同投資放款事業，吳認為獲利不佳，想討回投資的38萬元未果，憤而上網自學火藥製作，在頭城住處以木盒、電線、火藥等製成包裹炸彈，送到朱男住處。

起訴書指出，朱男舅舅因這起爆炸造成腹內出血，雙眼重傷，最終因視網膜剝離而失明，朱男母親臉部、四肢、胸腹多處開放性傷口。全案偵結，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴，並建請法院依「想像競合犯」規定，從一重之「製造爆裂物罪」論處。

檢方表示，吳男涉犯為最輕本刑10年以上重罪，已移審宜蘭地方法院，將由國民法官專庭審理。

宜蘭市一處民宅今年2月發生包裹爆炸案，租屋的洪姓姊弟受到受傷，檢方隔天拘提涉嫌放置包裹炸彈的吳姓男子，今天以殺人未遂等罪起訴。圖／警方提供
宜蘭市一處民宅今年2月發生包裹爆炸案，租屋的洪姓姊弟受到受傷，檢方隔天拘提涉嫌放置包裹炸彈的吳姓男子，今天以殺人未遂等罪起訴。圖／警方提供

宜蘭市一處民宅今年2月發生包裹爆炸案，租屋的洪姓姊弟受到受傷，檢方今天以殺人未遂等罪起訴涉嫌放置炸彈包裹的吳姓男子。記者王燕華／攝影
宜蘭市一處民宅今年2月發生包裹爆炸案，租屋的洪姓姊弟受到受傷，檢方今天以殺人未遂等罪起訴涉嫌放置炸彈包裹的吳姓男子。記者王燕華／攝影

宜蘭 炸彈 殺人未遂 爆炸

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