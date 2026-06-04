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苗栗竹南郵局外包司機遭砍殺死亡 警方：案發時凶嫌強制送醫協調中

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南郵局楊姓外包司機今天下午上半身中10刀以上死亡，爆出涉嫌行凶的劉姓男子案發前就曾持菜刀到郵局前揮舞叫囂，警方晚間說明劉因不是現行犯無法逮捕，但擔心劉可能危及公眾安全，強制送醫協調中，未料發生憾事。

劉姓男子（36歲）今天下午4點20分左右，從住店家衝過民族街到對面竹南郵局，持菜刀涉嫌追砍楊姓外包司機（61歲），楊頭部及左腋下到左胸前，中了10刀以上，幾乎刀刀致命，楊送醫回天乏術，竹南警方2分多鐘內趕到當場逮捕劉，劉下殺手，引起社會熱議，並傳出劉今天下午1點半左右，就持菜刀到郵局前揮舞叫囂，未料，下午4點20分行凶。

竹南警方說明，劉今天中午12點10分左右，持菜刀到竹南郵局前叫囂約5秒回家，郵局下午1點35分通報公司，下午3點多向分局報案，因為劉不是現行犯，警方無法逮捕，但劉已經有街頭揮刀的事實，擔心可能危及公眾安全，警方通報心理健康中心，並與家屬協調是否強制送醫，還沒有結果，就發生持菜刀衝去郵局涉嫌砍殺楊姓外包司機。

36歲劉姓男子今天持菜刀到苗栗縣竹南郵局，涉嫌追砍楊姓外包司機死亡，案發時警方等相關單位正協調強制送醫中。圖／民眾提供
36歲劉姓男子今天持菜刀到苗栗縣竹南郵局，涉嫌追砍楊姓外包司機死亡，案發時警方等相關單位正協調強制送醫中。圖／民眾提供

36歲劉姓男子今天持菜刀到苗栗縣竹南郵局，涉嫌追砍楊姓外包司機死亡，案發時警方等相關單位正協調強制送醫中。圖／民眾提供
36歲劉姓男子今天持菜刀到苗栗縣竹南郵局，涉嫌追砍楊姓外包司機死亡，案發時警方等相關單位正協調強制送醫中。圖／民眾提供

郵局 苗栗

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