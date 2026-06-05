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交通部擬修法…毒駕累犯罰鍰無上限 拒測首次罰27萬

聯合報／ 記者游明煌林佳彣林麗玉孟嘉美／連線報導

<a href='/search/tagging/2/交通部' rel='交通部' data-rel='/2/177736' class='tag'><strong>交通部</strong></a>擬修法除加重<a href='/search/tagging/2/毒駕' rel='毒駕' data-rel='/2/141946' class='tag'><strong>毒駕</strong></a>罰鍰、乘客連坐罰外，毒駕拒測首次就直接開罰27萬元。記者林昭彰／翻攝
交通部擬修法除加重毒駕罰鍰、乘客連坐罰外，毒駕拒測首次就直接開罰27萬元。記者林昭彰／翻攝

警政署統計，去年毒駕總件數為二○二三年的十二倍，且近三成毒駕為累犯。新北市長侯友宜昨說，「毒駕已經泛濫到全台灣人民最痛恨的毒品事件」，應從源頭加強管理並修法加重其刑。

台北市長蔣萬安說，支持中央要加重刑罰，市府會從源頭查緝、末端重罰、完善戒治三管齊下，配合中央修法，希望能提高各項刑罰，嚇阻任何毒駕行為。

交通部擬修法除加重毒駕罰鍰、乘客連坐罰外，毒駕拒測首次就直接開罰廿七萬元。交通部長陳世凱表示，毒駕再犯者按次再加罰十八萬元，累犯累加無上限。因毒駕遭吊照還無照上路者，依現行無照駕駛罰責加罰一點二萬元，再提高加罰三點六萬元，同樣加罰無上限。

因毒駕被吊銷執照者，交通部表示，將修正道路交通安全規則，重點包括加註持照條件，未經戒癮不得駕車，須完成戒癮治療或相關講習，並符合一定觀察期間規定後，才能重新考照或換照。

另外，除對同車十八歲之知情乘客將採「連坐懲罰」外，查獲吸毒不論是否正在駕車，就預防性吊銷、吊扣其駕照

不過，國民黨議員張斯綱昨指出，北市毒駕取締數去年較前年暴增百分之一九一，毒駕、酒駕需扣牌二年，殘值較低的車主寧可棄車；後端拍賣程序得耗時三個月以上，但前年至今年毒駕汽車的拍賣件數甚至掛零。惡性循環下，部分保管場無空間，被貼單的車輛「無處可拖」。

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