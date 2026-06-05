打擊毒駕…製運販依托咪酯 最重判死

行政院4日推出14項改善毒駕措施，行政院發言人李慧芝（前排中）、行政院政務委員林明昕（前排右二）、法務部次長黃謀信（右一）說明相關修法作為。記者蘇健忠／攝影

今年毒駕已釀十五死、一三九傷，行政院長卓榮泰喊出毒駕零容忍並拍板十四項因應措施，包括依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）由第二級毒品改列第一級毒品，製造、運輸、販賣最重可判死刑，毒駕致死提升刑責和終身吊銷駕照，持有電子煙者者可罰十萬元；相關修法草案拚六月陸續提出。

行政院會昨天通過法務部、內政部、衛福部、交通部報告的「毒品及毒駕防制專題」，預計從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕等十四項因應作為，全面封殺毒駕。

「源頭嚇阻」共五項措施，包括依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑；增訂對製造、運輸、販賣、供應電子煙者課以刑責；「持有」電子煙者也納入行政罰，並增訂沒入規定；此外，增加網路社群電子煙廣告的屏蔽措施，違者加重罰則；加強國際緝毒合作，提升攔毒外海成效。

法務部次長黃謀信說，法務部預計六月十七日召開毒品審議委員會，確認是否將依托咪酯升級為第一級毒品。

「強化查緝」分三部分，包括研議唾液篩檢入法可能性，加大檢驗量能，且加速毒駕相關檢驗時效；強化校園毒品防制，以唾液快篩輔助現行尿篩方式，推動校園反毒及防制電子煙；加強邊境扣押電子煙，查獲立即移送裁處。

衛福部次長莊人祥指出，依托咪酯二○二四年八月被公告為毒品後，海關迄今查獲進口廿九案、電子煙主機本體也查獲將近廿萬支。

「重懲毒駕」共六項措施，包括就毒駕行為全面提高法定刑度，法務部將就刑法部分盡速提出修正草案；毒駕吊銷駕照並且三年內不得考照，而毒駕致人重傷或死亡者，或兩次毒駕者，終身吊銷駕照；毒駕累犯罰鍰加九萬元，按次累計加罰，毒駕罰鍰無上限；課予同車乘客責任，罰鍰六千元至一萬五千元；毒駕遭吊銷駕照期間，若有無照駕駛情事，加重處罰；毒駕車輛不問所有人，一律直接沒入。

針對外界關注毒駕致死刑期若只提升至十二年恐不符社會期待，黃謀信說，刑責加重的調整必須考慮到衡平性、比例原則及考量各界意見，但整體而言，毒駕刑責就提升方向修正。

十四項措施中包含刑法、道路交通管理處罰條例、菸害防制法須修正後送立法院審議，行政院政務委員林明昕說，刑法修法須送司法院會銜提案，第一波修法預計六月送至立法院審議，仍需相關數據佐證的修法則列為第二波修法，也會在這會期送立院審議。