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台灣首件氣候訴訟 訴請修改用電大戶條款 環團敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

綠色和平基金會等團體認為經濟部「用電大戶條款」對企業再生能源設置要求過低，無法規範企業，也無助減碳，侵害人民基本生存權利，提行政訴訟請求法院令經濟部修正，此案也是台灣首件氣候訴訟，最高行政法院昨判決綠色和平等敗訴，全案確定。

「用電大戶條款」規定用電五千瓩以上大戶，五年內需建置百分之十綠電。綠色和平在辦法預告訂定前，發函經濟部提出修正建議，認為管理辦法難以達到再生能源發展條例第六條所定的二○二五年發展目標。經濟部函復指出，條例規定我國未來兩年及二○二五年再生能源推廣目標，目的在定期檢討推廣目標及推動措施，而用電大戶條款僅為再生能源發展條例各項措施之一，將持續檢討各項措施。

綠色和平等團體認為管理辦法不符合再生能源發展條例授權意旨，不能達成再生能源推廣目標，及降低溫室氣體排放、改善能源結構以因應氣候變遷的立法意旨。

台北高等行政法院認為團體起訴不合法定要件，裁定駁回，案經抗告，最高行政法院廢棄裁定、發回更審。更一審認為，人民或團體對法規命令訂定僅有提議權，沒有請求行政機關訂定法規命令請求權。

再生能源 綠電 經濟部

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