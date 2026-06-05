太陽花女王劉喬安涉毒逃美7年 終於押解返台

劉喬安（右）昨由刑事局刑警陪同下機，再押解歸案。記者黃仲明／攝影

有「太陽花女王」稱號的劉喬安因涉侵占、詐欺、毒品等案遭五個地檢署通緝，二○一九年潛逃美國，刑事局與美方執法機關合作，去年一月廿二日在美國波士頓一間飯店逮捕劉女。歷經一年多行政與司法程序，劉喬安昨天晚間被押解返台，刑事局將釐清她在美國涉嫌跨國運毒犯行，今天移送新北地檢署。

劉喬安搭乘聯合航空航班，昨晚近七時抵台，由刑事局人員陪同進入候機室，警方宣讀權利、上銬，再帶離管制區，押回刑事局偵訊。美國國土安全調查署駐台辦公室主任盛偉安表示，劉女在美期間仍從事犯罪活動，包括向台灣演藝圈販售毒品；檢警將陸續釐清她在國內遭通緝的侵占、詐欺、毒品案，及在美涉毒等案件。

劉喬安本名劉依函，二○一四年參與太陽花學運時，因外型受到媒體關注，被稱為「太陽花女王」，但她捲入跨國賣淫案，二○一六年被台北地院依妨害風化罪判刑六月；她又涉多起刑案，陸續遭花蓮、台北、桃園、新北、士林等地檢署通緝。

刑事局指出，劉喬安二○一九年因侵占案棄保潛逃美國，後遭通緝。旅美期間，她除了在網路社群屢生爭議，也持續捲入毒品案。

據了解，劉喬安在美國的男友疑有香港黑幫背景，兩人疑跨國運毒，刑事局將進一步釐清相關犯行及毒品流向。刑事局長期蒐集她在美活動情資，透過駐美東、駐美西警察聯絡官，與美國國土安全調查署、執法行動遣返局合作追查，最終由美方在波士頓逮人。

劉喬安遭拘留後，曾透過律師聲請政治庇護，並多次利用程序上訴，試圖拖延返台時間，但未如願。刑事局表示，這起案件從情資提供、美方逮捕到遣返，歷時超過一年，近年美國加強非法移民遣返，我方也透過駐美聯絡官與美方合作，陸續追緝多名外逃美國通緝犯。