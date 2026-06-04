金門縣議員洪成發涉貪遭押 檢方續偵查釐清案件

國民黨籍金門縣議員洪成發（中）與其子涉違反政府採購法與圖利等罪，金門地檢署日前向法院聲押獲准。圖／聯合報系資料照

國民黨籍金門縣議員洪成發與其子涉違反政府採購法與圖利等罪，金門地檢署日前向法院聲押獲准。檢方今天表示，專案小組已進行第2波偵查作為，釐清2人涉案期間經手採購案件。

根據金門地檢署今天發布新聞資料，檢方指揮法務部廉政署偵辦洪成發涉犯違反政府採購法及貪污治罪條例圖利等罪，案經專案小組長期監控，於5月13日執行搜索並傳喚被告洪成發及其子、相關證人到案。

檢方表示，經偵訊後認2人涉犯前揭罪嫌重大，且有串證之虞，於5月14日向福建金門地方法院聲請羈押禁見獲准。嗣經專案小組積極調取其他採購案卷詳為分析後，於昨天及今天進行第2波偵查作為，詳為釐清2人於涉案期間經手採購案件。

檢方呼籲，各級公職人員及民意代表，應恪遵法令規範，廉潔自持，切勿循私舞弊、圖謀不法利益。將持續秉持「有聞必查、有據必辦、勿枉勿縱」原則，嚴正查辦各類貪瀆不法案件，以維護公務廉潔風紀及國家法治秩序。

根據金門縣議會網站資料，洪成發曾任金門縣烈嶼鄉長，以及金門縣2、3、4、7屆與本屆縣議員。