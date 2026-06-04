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「太陽花女神」遭5地檢署通緝潛逃美國七年 傍晚抵桃機畫面曝光

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影／太陽花女神潛逃美國7年 刑事局晚上押解返台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導

曾因太陽花學運聲名大噪的劉喬安，因涉侵占、詐欺、毒品等案，遭國內5個地檢署通緝，2019年潛逃美國後長期滯留未歸。刑事局與美方執法機關合作，今天將她押解返台，班機於晚間6時40分抵達桃園機場，入境後將立即解送歸案。

劉喬安搭乘聯合航空UA-871航班返台，由刑事局人員陪同下機，隨後在候機室內宣讀權利、上銬，再步行離開管制區，由刑事局人員帶回偵訊。

劉喬安本名劉依函，2014年參與太陽花學運時因外型受到媒體關注，被封為「太陽花女神」。她後來捲入跨國賣淫案，2016年被台北地院依妨害風化罪判刑6月、得易科罰金，緩刑2年。她後續又涉多起刑案，包括侵占、詐欺及毒品案件，陸續遭花蓮、台北、桃園、新北、士林等地檢署通緝。

劉喬安2019年因侵占案自知即將遭通緝，棄保潛逃美國；旅美期間除在社群媒體屢生爭議，也持續在美涉及數件毒品案件。刑事局長期蒐集她在美活動情資，透過駐美東、駐美西警察聯絡官與美國國土安全調查署、執法行動遣返局合作追查。

美方去年1月22日，根據台方提供情資，在波士頓一間飯店將劉喬安逮捕，並關押於美方拘留中心。據了解，劉喬安為避免遭遣返回台，曾在美方程序中主張政治庇護，但最終未獲准。

劉喬安遭拘留後，刑事局駐美聯絡組持續掌握她在美國的上訴及遣返程序，並與美方協調押解事宜。今天由我方駐美聯絡官與美方執法人員共同押解返台，抵達桃園機場後，將依國內通緝程序逮捕，移送相關地檢署偵辦。

劉喬安今天自美國押解返台。記者黃仲明/攝影
劉喬安今天自美國押解返台。記者黃仲明/攝影

劉喬安今天自美國押解返台，晚上抵達桃園機場。記者黃仲明/攝影
劉喬安今天自美國押解返台，晚上抵達桃園機場。記者黃仲明/攝影

刑事局 美國 太陽花學運

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