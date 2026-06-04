嫌太吵？36歲男持菜刀衝郵局砍人 郵務士被砍上半身血肉模糊死亡

36歲劉姓男子今天下午持菜刀衝進苗栗縣竹南鎮民族街郵局，將楊姓郵務士上半身，涉嫌砍到血肉模糊死亡，警方初步調查，劉男抱怨郵局上、下貨噪音吵人，案由警方進一步釐清中。

苗栗縣政府消防局今天下午4點半左右接獲報案，人車趕到竹南鎮民族街局卸貨區，楊姓郵務士（61歲）倒在血泊中，上半身血肉模糊，頭殼被砍裂，雙手、臉部、胸部多處刀傷，楊失去呼吸心跳，送醫仍傷重不治。

竹南警察分局將行凶劉姓男子帶回，初步調查，劉家在竹南鎮民族街局開店，今天下午突然持菜刀，衝到對面民族街郵局，瘋狂朝楊的上半身揮砍，郵局人員從監視器發現報警，員警趕到現場逮捕劉，劉抱怨郵車平常上、下貨噪音吵人，才憤而下手，全案進一步調查中。

36歲劉姓男子今天下午持菜刀衝進苗栗縣竹南鎮民族街郵局，將楊姓郵務士上半身，涉嫌砍到血肉模糊死亡。圖／民眾提供