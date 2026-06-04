影／基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆 死因及身分待釐清

基隆市安樂區湖海路二段往澳底橋上坡路旁一處草叢，今天下午除草工人發現一具已經腐爛長蛆的男屍，倒臥溝渠內，近日天氣火熱，初判死亡時間約有1周，外觀沒有看到明顯傷痕，死者身份和死因都有待釐清，將在明天報請檢方相驗調查。

基隆市消防局今天下午2時30分接獲除草工人報案，湖海路二段往澳底橋上坡路旁一彎道草叢內，發現一具屍體，消防隊員趕至現場發現傳出惡臭，屍體已經長蛆，五官腐爛難以辨識。

市警第四局及市警局鑑識人員封鎖現場採證調查，警方從腐壞程度及長蛆研判，死接約有1周，死者為男性，但年齡難辨，外觀沒有明顯及致命傷痕，但周遭找不到相關證件，正釐清死因與清查近來失蹤人口身分。

警方調查，現場並沒有遺留的車輛，正在釐清死者如何出現在場場，是死後遭人丟棄，還是自行步行、何種車輛代步都還待調查。警方在陳屍處上方土方，發現疑有除草、攀爬的痕跡，但無法確認是否死者除草，現場也沒有找到鐮刀等除草工具。

市警第四局表示，經檢視死亡多時，已移置殯儀館等待相驗，現場未發現可供辨識身分證件，身分仍待進一步查證，後續將報請檢察官刑事相驗，以釐清死亡原因及相關案情。

事發地點是基隆外木山通往新北市萬里金山方向要道，連結台2線濱海公路到大武崙沙灘，平日交通流量較少，車子多呼嘯而過，人煙較少至。

當地里長表示，產業道路下方的山溪，有時會有民眾捕捉野生蝦子，不排除死者可能在攀爬時發生意外摔落，不太可能去除草，平時會有工人去除草。

基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影

基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影