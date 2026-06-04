快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆 死因及身分待釐清

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市安樂區湖海路二段往澳底橋上坡路旁一處草叢，今天下午除草工人發現一具已經腐爛長蛆的男屍，倒臥溝渠內，近日天氣火熱，初判死亡時間約有1周，外觀沒有看到明顯傷痕，死者身份和死因都有待釐清，將在明天報請檢方相驗調查。

基隆市消防局今天下午2時30分接獲除草工人報案，湖海路二段往澳底橋上坡路旁一彎道草叢內，發現一具屍體，消防隊員趕至現場發現傳出惡臭，屍體已經長蛆，五官腐爛難以辨識。

市警第四局及市警局鑑識人員封鎖現場採證調查，警方從腐壞程度及長蛆研判，死接約有1周，死者為男性，但年齡難辨，外觀沒有明顯及致命傷痕，但周遭找不到相關證件，正釐清死因與清查近來失蹤人口身分。

警方調查，現場並沒有遺留的車輛，正在釐清死者如何出現在場場，是死後遭人丟棄，還是自行步行、何種車輛代步都還待調查。警方在陳屍處上方土方，發現疑有除草、攀爬的痕跡，但無法確認是否死者除草，現場也沒有找到鐮刀等除草工具。

市警第四局表示，經檢視死亡多時，已移置殯儀館等待相驗，現場未發現可供辨識身分證件，身分仍待進一步查證，後續將報請檢察官刑事相驗，以釐清死亡原因及相關案情。

事發地點是基隆外木山通往新北市萬里金山方向要道，連結台2線濱海公路到大武崙沙灘，平日交通流量較少，車子多呼嘯而過，人煙較少至。

當地里長表示，產業道路下方的山溪，有時會有民眾捕捉野生蝦子，不排除死者可能在攀爬時發生意外摔落，不太可能去除草，平時會有工人去除草。

基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影
基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影

基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影
基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影

基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影
基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆，死因及身分待釐清。記者游明煌／攝影

基隆 屍體 長蛆

延伸閱讀

基隆外木山排水溝發現男屍 死因不明警封鎖調查

露營奪命！一家四口豪華帳篷內離奇身亡 警疑食物或一氧化碳中毒

4月大男嬰喝完奶疑猝死 醫護搶救不治…檢警今相驗釐清死因

台中車站旁大樓凌晨有男子墜落 倒臥地面明顯死亡未送醫

相關新聞

嫌太吵？36歲男持菜刀衝郵局砍人 郵務士被砍上半身血肉模糊死亡

36歲劉姓男子今天下午持菜刀衝進苗栗縣竹南鎮民族街郵局，將楊姓郵務士上半身，涉嫌砍到血肉模糊死亡，警方初步調查，劉男抱怨郵局上、下貨噪音吵人，案由警方進一步釐清中。

影／基隆外木山草叢藏男屍死亡逾1周長蛆 死因及身分待釐清

基隆市安樂區湖海路二段往澳底橋上坡路旁一處草叢，今天下午除草工人發現一具已經腐爛長蛆的男屍，倒臥溝渠內，近日天氣火熱，初判死亡時間約有1周，外觀沒有看到明顯傷痕，死者身份和死因都有待釐清，將在明天報請檢方相驗調查。

基隆外木山排水溝發現男屍 死因不明警封鎖調查

基隆市外木山澳底產業道路在今天下午3時，除草工人在清除路邊雜草時，發現草叢裡有一句具男性屍體，粗估死亡約一個禮拜，目前警方正在現場勘驗中，不排除外力因素，已封鎖現場採證調查。

強力打擊毒駕！新莊警11天逮50人 查獲件數居新北第一

毒駕持續猖獗，為遏止毒駕釀成重大交通事故，新莊警執行強力路檢攔查，據統計自今年1月1日起至昨天（3日），共查獲毒駕案131件131人、查獲依托咪酯類毒品309件316人，自雷霆專案5月24日啟動至今，新莊警分局毒駕查獲件數更高居全市第一。

5寶媽剛生育就在屋內吸毒 男嬰毛髮毒品濃度超標

台南市顏姓女子已生育5名未成年子女，目前又懷孕待產，去年4月她竟在剛生下兒子後，連續2個月不顧兒子仍是男嬰，在房間施用甲基安非他命、K他命，煙霧迷漫；導致高雄市社會局介入時，2個月男嬰毛髮毒品濃度超標，台南地院依妨害幼童發育罪判刑10月。可上訴。

花蓮縣議長張峻遭拍片恐嚇「呼伊死」…警火速逮人 嫌犯竟稱只為衝流量

花蓮縣議長張峻遭人在短影音平台拍片恐嚇「呼伊死」，警方循線追查後，昨天傍晚在雲林縣逮獲39歲張姓男子，嫌犯供稱與張峻素不相識，拍攝影片只為吸引網路流量，全案已移送花蓮地檢署偵辦。花蓮縣長參選人、吉安鄉長游淑貞表達關切，嚴厲譴責暴力威脅行為，並力挺警方嚴查嚴辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。