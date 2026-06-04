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強力打擊毒駕！新莊警11天逮50人 查獲件數居新北第一

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

毒駕持續猖獗，為遏止毒駕釀成重大交通事故，新莊警執行強力路檢攔查，據統計自今年1月1日起至昨天（3日），共查獲毒駕案131件131人、查獲依托咪酯類毒品309件316人，自雷霆專案5月24日啟動至今，新莊警分局毒駕查獲件數更高居全市第一。

新莊警表示，毒駕與酒駕均為造成重大交通事故的重要因素，對民眾生命財產安全威脅甚鉅，尤其施用毒品後駕車，容易造成駕駛人反應能力、注意力及判斷力嚴重下降，危險程度甚至高於酒後駕車。自5月24日起專案查緝期間至6月3日止，共查獲快篩陽性毒駕47件、拒測3件。另查獲毒品依托咪酯分裝場2件1人、販賣毒品11件11人、施用持有毒品26件26人。

新莊警分局強調，吸毒者所造成的各種經濟與社會間接成本更是難以估計。警方將持續加強打擊毒品，全面阻斷毒品流入市面，展現毒品零容忍決心。呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法，警方將持續規劃高強度路檢、巡邏及機動攔查勤務，結合科技分析與情資研判，全天候查緝毒駕行為，守護市民安全。

新莊分局長陳保緒親自帶班執行路檢勤務。記者黃子騰／翻攝
新莊分局長陳保緒親自帶班執行路檢勤務。記者黃子騰／翻攝

新莊警在重要路口實施路檢盤查。記者黃子騰／翻攝
新莊警在重要路口實施路檢盤查。記者黃子騰／翻攝

毒品 新北 毒駕

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