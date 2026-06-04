5寶媽剛生育就在屋內吸毒 男嬰毛髮毒品濃度超標

台南市顏姓女子已生育5名未成年子女，目前又懷孕待產，去年4月她竟在剛生下兒子後，連續2個月不顧兒子仍是男嬰，在房間施用甲基安非他命、K他命，煙霧迷漫；導致高雄市社會局介入時，2個月男嬰毛髮毒品濃度超標，台南地院依妨害幼童發育罪判刑10月。可上訴。

判決書飲用台南地檢署起訴書指出，顏姓女子去年4月生下兒子後，明知甲基安非他命、K他命屬毒品危害防制條例列管第二、三級毒品，可預見若在嬰幼兒在場環境吸食甲基安非他命、K他命時，會造成其吸入相當劑量二手煙霧，足以妨害幼童身心健全或發育。

顏女為貪圖施用甲基安非他命、K他命愉悅感，去年4月12日至同年6月12日止，仍不顧兒子在旁，在台南市北區住處房間使用玻璃球燒烤甲基安非他命、愷他命方式施用，直到高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心介入，將個2月大的男嬰毛髮送驗。

檢驗發現結果呈愷他命濃度734pg/mg、去甲基愷他命濃度22pg/mg、甲基安非他命濃度>5000pg/mg、安非他命濃度2954pg/mg等均呈毒品陽性反應，案經高雄市家防中心告發後，台南市警方去年9月10日前往搜索偵辦。

警方當場查獲顏女持有甲基安非他命5包（含袋重共計2.4公克）、玻璃球吸食器4支、安非他命吸食器1組、電子磅秤1台、分裝袋1批（所涉施用毒品罪嫌另案偵辦中）；偵訊時，顏女承認施用安非他命，但否認施用愷他命，辯稱不知道為什麼兒子身上會驗出愷他命。

顏女稱有將兒子交給李姓友人照顧2到5小時，有時也會過夜，李沒有施用愷他命，李的朋友會不會施用就不知道了；李證稱有接受顏女委託照顧男嬰，每1至4天1次，每次幾小時不等，並無過夜。顏女的林姓男友則稱與顏女同住期間，顏女有在兒子旁施用安非他命。

檢方將顏女依妨害幼童發育罪提起公訴，法院審理時，顏女認罪，合議庭裁定由受命法官進行簡式審判程序，認定顏女犯行明確，顏女基於妨害未滿七歲之被害人發育之不確定故意，在密切接近之時間、地點所實行，以視為數個舉動接續施行，合為一行為評價。

法院審酌，顏女身為男嬰母親，本應愛護幼子，竟不顧其甫出生未久，身心發展均尚未健全情況下，仍在與被害人同處一室時施用毒品，依法加重其刑；考量其未婚、從事環保清運接洽業務；育有5名未成年子女、目前又懷孕待產，依妨害未滿7歲之人發育罪判刑10月。