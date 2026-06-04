花蓮縣議長張峻遭拍片恐嚇「呼伊死」　警方火速逮人 嫌犯竟稱只為衝流量

花蓮縣議長張峻遭人在短影音平台拍片恐嚇「呼伊死」，警方循線追查後，昨天傍晚在雲林縣逮獲39歲張姓男子，嫌犯供稱與張峻素不相識，拍攝影片只為吸引網路流量，全案已移送花蓮地檢署偵辦。花蓮縣長參選人、吉安鄉長游淑貞表達關切，嚴厲譴責暴力威脅行為，並力挺警方嚴查嚴辦。

據了解，1名帳號名稱為「馬壽成」的半甲刺青男子，日前以台語拍攝短片，內容痛罵張峻「俗辣」、「叫人找搞我老婆」等語，並揚言要「呼伊死」。張峻表示不認識對方，懷疑可能與日前提出「打擊毒品宣言」有關，擔心家人安全受到威脅，因此在警方協助下完成報案。

花蓮縣警察局長范織坤表示，警方網路巡邏時第一時間發現相關影片後，立即保全證據並蒐集資料，報請花蓮地檢署指揮偵辦，經刑警大隊及科技偵查組分析數位跡證及網路資料，迅速鎖定家住雲林縣崙背鄉的張姓男子，並於昨天傍晚5時許將人查緝到案。

警方指出，張男到案後供稱不認識張峻，雙方沒有任何交集，拍攝恐嚇影片只是想博取關注、增加網路流量，訊問後依刑法恐嚇危害安全罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，並將持續追查是否有他人教唆或指使，同時針對其是否涉及毒品案進一步採尿送驗。

縣警局強調，網路空間並非法外之地，任何透過網際網路、社群媒體或通訊軟體散布恐嚇、威脅或危害他人安全的言論，都可能涉及刑事責任，警方對於危害公共安全、影響社會秩序或針對特定對象的暴力威脅行為，將依法究辦、絕不寬貸。

游淑貞表示，自己今年3月也曾在吉安鄉公所鄉長信箱收到揚言「砍人祭天」的恐嚇信件，因此對於張峻遭受威脅感同身受，除向張峻表達關心外，也對相關行為予以最嚴厲譴責，支持檢警單位徹查真相、依法究責。

游淑貞指出，花蓮是善良、和諧且重視法治的地方，無論選舉活動或民主政治運作，都應建立在理性溝通與尊重法治的基礎上，任何試圖透過言語恐嚇、暴力威脅或網路霸凌介入政治、影響民意代表安全甚至破壞選舉風氣的行為，都是對民主制度的挑戰，社會絕不應縱容。

她呼籲民眾及網路使用者保持理性，拒絕選舉暴力與恐嚇文化，並盼警方在議會開議及後續選舉期間加強安全維護，確保相關人員人身安全。

國民黨籍花蓮縣長參選人、吉安鄉長游淑貞3月曾在鄉長信箱收到1封「砍人祭天」的恐嚇信件，她嚴厲譴責暴力行為。記者杜建重／攝影

花蓮縣長參選人、無黨籍議長張峻日前在短影音平台遭人拍片恐嚇「呼伊死」。本報資料照片