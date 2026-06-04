為流量拍片恐嚇花蓮議長張峻 警追查雲林男送辦

無黨籍花蓮縣議員林源富在縣議會指出，有男子在網路痛罵議長張峻「呼伊死」，擔心造成危險。圖／翻攝花蓮縣議會臉書直播

花蓮議長張峻日前無故遭人拍片嗆「呼伊死」，警方獲報後，循線追查，在雲林縣崙背鄉逮捕拍攝影片的張姓男子送辦。張男供稱，為了吸引網路流量，不認識張峻。

短影音平台TikTok日前出現一段影片，用台語罵張峻「俗辣、找人搞我老婆」，揚言要「呼伊死」等言論，張峻擔心自己和家人安全受威脅，昨天向警方報案。

張峻表示，完全不認識對方，懷疑自己近日強力發表「打擊毒品宣言」，觸怒背後不法利益結構，才導致對方惡意報復、恐嚇。

花蓮縣警察局表示，網路巡邏於第一時間主動發現，完成證據保全及資料搜集，經刑警大隊科技偵查隊分析數位跡證，昨天下午5時許在雲林查緝發布影片的張姓男子到案說明。

警方調查，張男有毒品及詐欺前科，經常拍攝爆粗口的短影音，在網路上極具爭議。張男供稱，不認識張峻，跟對方沒有交集，拍攝恐嚇影片只是為了吸引網路流量。

警方訊後，依恐嚇危害安全罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，並持續追查背後是否有人指示，因正值議會開議期間，已啟動安全維護機制，針對張峻等相關人員加強安全維護勤務。