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影／台中火鍋負責人捲款出國 吸金恐破10億 受害人哭訴血本無歸

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉！黃姓與洪姓負責人夫妻檔疑因投資失利，傳訊息向員工坦言「人已出國」後便雙雙神隱。隨著風暴擴大，地方傳出受害人數已多達339人，投資人蒙受的總損失金額初估可能突破10億元，不少被害人血本無歸，憤怒又絕望地向警方控訴，台中地檢署目前已分案指揮大雅分局深入偵辦中。

涉嫌捲款潛逃的火鍋店負責人夫妻，隨著日前出國的畫面曝光，從監視器畫面可以看到，兩人一前一後攜帶大量行李，神情低調，並在友人接應下離開，由於正值事件持續延燒之際，夫妻倆選擇在此時出國，也讓外界對此行目的地產生諸多揣測，不過截至目前為止，當事人尚未公開說明出境原因及預計返國時間。

警方調查，這對在地方上赫赫有名的負責人夫妻檔，除經營「丹水滾」精緻火鍋店外，旗下還開設旅行社、徵信社與休閒事業公司，並活躍於獅子會、慈善會等在地社團；兩人因長年人脈廣闊、廣結善緣，過去更曾大手筆在宮廟普渡時豪捐百桌，警政關係良好；近年來，夫妻倆利用熱心公益的形象包裝，廣邀各社團幹事與地方長輩，一同出資投資其龐大的事業版圖。

隨著突然倒閉潛逃的消息傳開，受害民眾已緊急召集成立自救會；據了解，受害者單筆投資金額從數十萬元至數千萬元不等；其中，更有45名損失達數百萬元、甚至千萬以上的重度受災戶，另外組織了「超高額受害者群組」共商對策；一位受害人指出，當初聽聞土地開利可圖，自己就投入300萬元，就其所知還有人投入千萬，甚至還聽說有人拿上億資金投資。

地方人士痛心指出，家中長輩是45名高額受害者之一，當初洪女在招攬入股時，特別要求「只能拿現金投資」，當時他察覺有異、頻頻苦勸長輩千萬不要不聽勸阻，沒想到長輩還是瞞著家人掏錢，如今面對負責人雙雙失聯，長輩只能欲哭無淚；已知已有多名受害者前往向在地市議員陳情，期盼能透過政法管道全力追回血汗錢。

針對此起重大吸金風暴，大雅分局表示，於3日接獲民眾指控投資糾紛與涉及詐欺案件後，經深入追查發現涉及不法情事，已於昨日將相關資料彙整，主動報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。後續警方將持續配合檢方全力清查被害人名單、嚴密釐清相關涉案事證與確切涉案金額，保障民眾應有權益。

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉，出國的畫面曝光，從監視器可以看到兩人先後攜帶大量行李，在友人接應下離開。翻攝畫面／民眾提供
台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉，出國的畫面曝光，從監視器可以看到兩人先後攜帶大量行李，在友人接應下離開。翻攝畫面／民眾提供

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉，出國的畫面曝光，從監視器可以看到兩人先後攜帶大量行李，在友人接應下離開。翻攝畫面／民眾提供
台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉，出國的畫面曝光，從監視器可以看到兩人先後攜帶大量行李，在友人接應下離開。翻攝畫面／民眾提供

台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉，出國的畫面曝光，從監視器可以看到兩人先後攜帶大量行李，在友人接應下離開。翻攝畫面／民眾提供
台中市連鎖火鍋店「丹水滾」驚傳無預警倒閉，出國的畫面曝光，從監視器可以看到兩人先後攜帶大量行李，在友人接應下離開。翻攝畫面／民眾提供

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