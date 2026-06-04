路上不定時炸彈！烏日警截「毒酒駕」斷片逾期移工 檢警這1招拆彈

台中市警局烏日分局今發布，員警日前巡邏時，因路口一輛轎車亮綠燈時仍停滯不前，機警攔阻，查獲駕駛為越南籍逾期居留移工涉嫌毒駕與酒駕疑似「斷片」。警檢聯手展現「毒駕零容忍」決心，內勤檢察官謝孟芳依法向法院聲請「預防性羈押」獲准，遏止這顆「路上不定時炸彈」釀成大禍。

烏日警分局說明，台中市警方採取「毒駕、酒駕零容忍」的強力執法態度，並與台中檢署聯手，積極推動刑事訴訟法第101條之1「預防性羈押」機制，期透過強力執法、嚴懲毒駕、羈押嚇阻，以保障國人生命與行車安全。

烏日分局五光派出所所長陳漢元說明，員警日前於下午1時許巡邏行經烏日區環河路一段與環中路七段路口時，發現前方停等在路口的第一輛轎車在亮綠時，仍停滯不前，員警直覺有異，立即上前盤查。

警方盤查過程中，不但聞到駕駛身上散發明顯酒氣，且神情恍惚、疑似有施用毒品，經酒精濃度呼氣檢測發現，酒測值超過法定標準；隨後初步篩檢唾液，驗出毒品陽性反應。

警方當場將駕駛依法逮捕，經查該名駕駛為越南籍逾期居留移工，詢後移送台中地檢署偵辦，並建請聲押。內勤檢察官謝孟芳審酌其同時涉嫌酒駕與毒駕，對公眾生命財產具高度危險性，且恐有反覆實施之虞，依法向法院聲請預防性羈押獲准。

烏日分局分局長謝博賢強調，毒駕行為不僅嚴重危及駕駛人自身安全，更對無辜用路人的生命、身體及財產構成重大威脅。烏日分局將持續不定期、不定點強化各項查緝與防制作為，嚴防毒駕危害，捍衛轄區交通安全與社會安寧，絕不容許不法分子心存僥倖、反覆施用毒品後毒駕上路。

台中市警方發現路口一輛轎車（紅圈處）亮綠燈時仍停滯不前，查獲駕駛越南移工涉嫌毒駕與酒駕。圖／讀者提供

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885