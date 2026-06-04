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基隆昨晚又毒駕撞6車1人傷 光2日一天4人毒駕羈押獲准
37歲葉男昨晚駕車福一街不明原因撞擊路旁車輛後離開現場，造成6車受損、1人受傷，警方調監視器在附近查獲葉男，查扣依托咪酯菸彈2顆，另毒品唾液篩檢陽性反應，今天依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送基隆地檢察署偵辦。
基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，近期全國針對毒駕案件強力執法，於施用毒品後駕駛動力交通工具上路，致不能安全駕駛，枉顧社會大眾用路安全。光是本月2日一天，警方就移送4起毒駕案件圴依法聲請羈押，都獲基隆地方法院支持裁准。
市警第三分局調查，葉男昨晚駕車在福路不明原因撞擊路旁車輛後離開現場，造成6車受損、1人受傷，警方調閱周邊監視器並於現場附近查獲葉男，並當場查獲依托咪酯菸彈2顆。另依法實施毒品唾液篩檢，結果呈現第二級毒品依托咪酯陽性反應，依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送基隆地方檢察署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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