基隆昨晚又毒駕撞6車1人傷 光2日一天4人毒駕羈押獲准

近來全台連續發生多起嚴重的毒駕致死與傷亡事故，引發社會公憤，背後是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯氾濫導致。今年1到4月，全國查獲的毒駕案件高達4725件，往年激增近三倍。這類新興毒品價格比傳統毒品更容易入手，流入校園後青少年常因好奇心使用。，聯合報數位版記者統計發現，去年「青少年」（12至23歲男女性）涉毒嫌疑犯達到5513人，較前一年大增45%，凸顯毒潮復甦危機。

2026-06-04 07:01