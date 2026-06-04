高雄情侶駕車拒檢逃入死巷撞6車　警破窗揪人查獲毒品又測出毒駕

洪姓男子今天凌晨3時許駕車搭載林姓女友行經高市華夏路闖紅燈，拒警方攔查逃逸，沿路逆向逃入死巷，被警車圍堵，衝撞6輛汽、機車和單車突圍，警方破窗揪人，在車中查獲毒咖啡包、安非他命及依託咪酯等毒品，並測出洪涉毒駕。

左營警分局指出，洪姓男子（34歲）今天凌晨3時許駕租賃車搭載林姓女友（31歲）行經華夏路、曾子路口時闖越紅燈，巡邏員警見狀亮警示燈示意停車受檢。

洪拒檢，加速逃逸，警方立即尾隨追緝，洪沿曾子路往西行駛逃逸，進入重治路死巷，警車從後方堵住去路，洪還試圖突圍，衝撞1輛轎車、4輛機車及1輛單車，警方見狀手持破窗器敲破車窗，喝令洪和女友下車。

警方沿路追逐過程，有網友目擊PO網，貼文詢問「左營這邊是發生什麼事，超多台警車欸⋯」。

警方附帶搜索，在車中查扣現金2萬8000元、手機4支，以及毒品咖啡包6包、安非他命3包，以及依托咪酯2包、依托咪酯煙油4瓶、哈密瓜碇1包及不明膠囊1袋（毛重30.27）等毒品。

警方對洪男施以毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，洪涉有毒駕行為，警詢後依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

警方另對洪男涉交通違規包括闖紅燈、逆向及毒駕等行為，開出最高共計可處12萬7200元罰鍰罰單，並當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。

高市洪姓男子今凌晨駕車載女友在左營區拒檢逃死巷，警方圍堵破窗逮人，查獲毒咖啡包、依托咪酯等毒品，測出洪涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高市洪姓男子今凌晨駕車載女友在左營區拒檢逃死巷衝撞6車，警方圍堵破窗逮人，查獲毒咖啡包、依托咪酯等毒品，測出洪涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高市洪姓男子今凌晨駕車載女友在左營區拒檢逃死巷，警方圍堵破窗逮人，查獲毒咖啡包、依托咪酯等毒品，測出洪涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高市洪姓男子今凌晨駕車載女友在左營區拒檢逃死巷，警方圍堵破窗逮人，查獲毒咖啡包、依托咪酯等毒品，測出洪涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高市洪姓男子今凌晨駕車載女友在左營區拒檢逃死巷，警方圍堵破窗逮人，查獲毒咖啡包、依托咪酯等毒品，測出洪涉毒駕。記者石秀華／翻攝

高市洪姓男子今凌晨駕車載女友在左營區拒檢逃死巷，警方圍堵破窗逮人，查獲毒咖啡包、依托咪酯等毒品，測出洪涉毒駕。記者石秀華／翻攝

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