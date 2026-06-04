毒駕重罰嚇阻有限 專家：治療銜接更關鍵

依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，駕駛人以電子煙施用方便，加上持有電子煙不罰，使毒駕問題惡化，加上許多毒品透過網站販售，數發部長林宜敬指出，販毒網站宛如春風吹又生，「現在能做的就是跟它比速度，只要衛福部通知，兩小時就會下架。」警方建議衛福部加強管理電子煙，修法處罰持有者。

2026-06-04 00:16