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毒駕重罰嚇阻有限 專家：治療銜接更關鍵
毒駕事件引發社會關注，政府研議加重毒駕罰則。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文說，加強管理與處罰確有必要，但毒駕防制的核心不只在處罰，也需要銜接治療，才能降低毒駕者再犯的風險，真正提升社會安全。檢警也都指出，無法單靠重罰解決毒駕，需要配套並加強協助戒除毒癮，才能從根本改善。
蘇柏文強調「毒駕需要處罰，但成癮也需要治療」，要降低毒駕風險，不能只停留在檢驗、吊照等處罰，卻沒有進入治療、評估與支持系統，遭吊照者若持續使用毒品，「部分高風險者可能轉入無照駕駛」，反而增加後續管理與介入的困難。
「一味提高刑度真能遏止毒駕？」一名檢察官說，毒、酒駕法益侵害相同，酒駕處罰輕、毒駕處罰重，可能違反憲法平等原則；毒駕較酒駕多出施用毒品刑責，且事涉戒癮治療、新興毒品等問題，不能只討論是否重判，應找出更多保安處分。
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