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喪屍煙彈原料 多從印度走私來台

聯合報／ 記者李奕昕張曼蘋／台北報導

依托咪酯類「喪屍煙彈」毒害台灣，刑事局分析，販毒集團多向印度藥廠購買依托咪酯類粉末，走私來台分裝電子煙彈販賣，國內亦有零星製造，除持續查緝，並在境外及關口攔截。

依托咪酯原料「依托咪酯酸」並非台灣管制毒品。海委會副主委張忠龍昨在立法院說，當初查到這個不明物質時，並不曉得是什麼，政府毒品資料庫圖譜沒有這樣東西。

法務部毒品審議委員會已定本月十七日開毒品審議委會，預計討論將依托咪酯類毒品從現行第二級毒品升級為第一級毒品，盡速報行政院。警政署長張榮興表示，該毒品的相關先驅原料會在毒審會討論「通通列管」。

警政署表示，依托咪酯類與一級毒品海洛因均屬中樞神經抑制劑，透過電子煙施用較便利且成本低，易衍生毒駕肇事，社會危害性極高，如改列為一級毒品，製造、運輸、販賣處死刑或無期徒刑，具嚇阻作用。

刑事局統計依托咪酯類案件，去年查獲一萬二六七八人次，查扣粉末、煙油、煙彈共六六七點三二公斤；今年至四月查獲五三六四人次，查扣粉末、煙油、煙彈共一四六點八三公斤，施用市場龐大。

刑事局分析，台灣依托咪酯類主要來源為印度，依托咪酯類在該國屬處方藥品，並非毒品，管制較寬鬆，販毒集團上網向藥廠購買粉末，以空運貨品走私來台，或經泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞等國家轉運，摻進電子煙油分裝煙彈販賣，每顆價格一千五至三千元。

販毒集團去年一月從印度以化學品名義申報進口空運貨物來台，保安警察第三總隊、關務署高雄關攔截依托咪酯三百公斤，查獲竹聯幫明仁會成員何姓男子等六人，為歷來查獲最大量，估算可製成市價七十五億元的三○○萬顆煙彈。

印度 毒品 刑事局

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