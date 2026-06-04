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源頭管控 數發部下架販毒網站拚速度

聯合報／ 記者馬瑞璿李奕昕／台北報導

依托咪酯類「喪屍煙彈」氾濫，駕駛人以電子煙施用方便，加上持有電子煙不罰，使毒駕問題惡化，加上許多毒品透過網站販售，數發部長林宜敬指出，販毒網站宛如春風吹又生，「現在能做的就是跟它比速度，只要衛福部通知，兩小時就會下架。」警方建議衛福部加強管理電子煙，修法處罰持有者。

立法院交通委員會昨審查數發部預算，朝野立委關切網路販售毒品議題。民進黨委員李昆澤指出，電子煙是新興毒品核心載具，衛福部國健署最新統計顯示，今年一至四月監測到網路違法販售電子煙共一萬一五○三件，其中已下架一萬一四二五件，下架率達百分之九十九點三，顯然公布的下架率跟實質流通率有很大落差。

醫學研究指出，依托咪酯類在人體代謝時間短，從尿液可檢出時間僅四十八小時，低於Ｋ他命七十二小時、安非他命九十六小時，但依托咪酯類起效時間快，僅三十秒至一分鐘。警官說，駕駛人施用喪屍煙彈後立即產生危害，因肌躍症及意識不清，造成車輛失控，但警方執行唾篩或採尿時可能已無法檢出，實際毒駕件數恐更高；電子煙已是毒品施用器具，因攜帶及使用方便，駕駛開車前或邊開邊吸，成為道路不定時炸彈。

依現行菸害防制法，對製造、輸入、販賣電子煙，最高處一萬元罰鍰，但對持有者不罰。警官說，員警攔查車輛，除非發現疑似毒駕，依刑事訴訟法逕行扣押煙彈，若駕駛人不配合交出，只能放行。

李昆澤說，行政下架措施並未有效抑制這些黑市、網路平台實質流通率，這些網站關了又開，原網址被下架後，境外伺服器就能夠無縫重建網站。國民黨立委洪孟楷則說，只要在Google輸入「電子煙」三個字，就可搜尋到非法網站，質疑數發部對於下架毒品販售網頁不夠積極。

林宜敬回應，數發部已通知所有電商平台，針對關鍵字進行封鎖，但違法販售人士會在網路使用黑話，例如稱電子煙為主機、毒品就叫糖果，「關鍵字必須取得平衡、不能過度限制，否則連一般正常糖果都買不到」。

電子煙 衛福部 李昆澤

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